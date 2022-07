God of War Ragnarök: „Nachfolger wird riesig“, meint Jason Schreier

Wie der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier berichtet, wurde zwar die Enthüllung des Releasetermins verschoben. Trotz allem wird "God of War: Ragnarök" aber wie geplant 2022 erscheinen. Zudem sollen ihm mehrere Quellen bestätigt haben, dass der Nachfolger "riesig" ausfallen wird.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen hartnäckig das Gerücht hielt, dass der offizielle Releasetermin von „God of War: Ragnarök“ in dieser Woche enthüllt werden soll, erreichte uns gestern die Meldung, dass die Verkündung des Termins intern verschoben wurde.

Dies bestätigte in einem aktuellen Beitrag auf Resetera auch Jason Schreier, seines Zeichens Journalist bei Bloomberg und gut vernetzter Industrie-Insider. Weiter führte Schreier unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen nun aus, dass sich am Ziel, „God of War: Ragnarök“ in diesem Jahr zu veröffentlichen, nichts geändert habe.

Dass der Nachfolger weiterhin für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist, bestätigte kürzlich übrigens auch Cory Barlog, der verantwortliche Game-Director hinter „God of War“ aus dem Jahr 2018.

Wusste nicht einmal ein Teil der Belegschaft?

Wie mehrere interne Quellen gegenüber Schreier bestätigt haben sollen, sollte gestern in der Tat der Releasetermin enthüllt und bekannt gegeben werden, dass „God of War: Ragnarök“ ab sofort vorbestellt werden kann. Aus unbekannten Gründen wurde diese Ankündigung jedoch nach hinten geschoben. „Ich weiß nicht warum. Außerdem hat PlayStation so sehr versucht, Geheimnisse zu bewahren, dass die meisten Mitarbeiter von Sony Santa Monica nicht einmal davon erfahren haben“, führte Schreier aus.

Abschließend möchte Jason Schreier von nicht näher genannten Quellen erfahren haben, dass „God of War: Ragnarök riesig ausfallen wird“. „Die Leute, die daran arbeiten, sagen, dass es riesig ist und scheinen ziemlich aufgeregt darüber zu sein. Erinnert mich an die Begeisterung, die ich vor [God of War] 2018 gehört habe“, ergänzte der Insider. Was das Ganze bezüglich des Umfangs und der Spielzeit bedeutet, bleibt abzuwarten.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und könnte unbestätigten Berichten zufolge am 18. November 2022 erscheinen. Zu den Gerüchten um den Releasetermin wollten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Sony Santa Monica Studios bisher nicht Stellung beziehen.

