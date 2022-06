God of War Ragnarök: Terminverkündung intern verschoben, aber nicht der Release selbst

Der gut informierte Gaming-Journalist Jason Schreier bestätigte über Twitter: Heute sollte das Release-Datum des heiß erwarteten „God of War: Ragnarök“ enthüllt werden. Doch vor kurzem meldete sich Cory Barlog vom Santa Monica Studio zu Wort, der die Fans weiterhin um Geduld bitten muss.

Geht es nach Barlog, würde er sofort mit euch alle notwendigen Informationen teilen. Diese Entscheidung trifft allerdings jemand anderes. Anschließend verspricht er, dass die nächste Verkündung am frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgt. Weil Geduld verlangt wird, ist damit wohl kaum der heutige Tag gemeint.

Müssen Spieler jetzt eine Verschiebung des angestrebten Erscheinungszeitraums befürchten? Offenbar nicht. Denn vor ein paar Stunden setzte der anfangs erwähnte Jason Schreier einen weiteren Tweet ab. Darin schreibt er am Ende: „Soweit ich weiß, wurde das Spiel jedoch nicht erneut verschoben.“

Laut verschiedenen Quellen soll „God of War: Ragnarök“ noch im Jahr 2022 herauskommen. Unter anderem bekräftigte das die Community Managerin von Sony Santa Monica. Hinweise auf eine Verschiebung gab es bisher nicht – daran soll sich auch nichts geändert haben.

Weil viele Fans bereits wegen einer Verzögerung am spekulieren sind, sah sich Cory Barlog selbst zu einer Antwort gezwungen. Auf den Tweet eines Users antwortete er, dass der mythologische Action-Kracher NICHT verschoben wurde.

Am Wahrscheinlichsten ist also nach wie vor eine Markteinführung im vierten Quartal 2022. Schreier möchte neulich von einem November-Release erfahren haben. Ob es wirklich so kommt, erfahren wir wohl in den kommenden Wochen.

Der Nachfolger zum „God of War“-Reboot führt das Abenteuer von Kratos und Atreus in der nordischen Mythologie weiter. Dabei handelt es sich um den letzten Ableger im mythischen Skandinavien. Entwickelt wird das Action-Adventure sowohl für PS5 als auch für PS4.

