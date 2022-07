God of War Ragnarök: Details zu den Collector’s Editions aufgetaucht

An Gerüchten rund um "God of War Ragnarök" mangelt es wahrlich nicht. Diesmal können wir euch erste inoffizielle Details zu den Sammelfassungen anbieten. Sie stammen von Tom Henderson, der in der Vergangenheit erstaunlich oft richtig lag.

Während Sony und das zuständige Santa Monica Studio in letzter Zeit kaum Details zu „God of War Ragnarök“ herausgaben, läuft die Gerüchteküche seit einigen Wochen mächtig heiß. Angeblich war für diese Woche eine Enthüllung geplant, die kurzfristig verschoben werden musste. Dennoch könnte der Release-Termin mittlerweile feststehen.

Der Insider und Autor Tom Henderson spekuliert auf Exputer, dass „God of War Ragnarök“ am 11. November 2022 auf den Markt gebracht wird. Diese Einschätzung würde sich mit früheren Gerüchten über die Veröffentlichung des Spiels decken.

Hendersons Prognose erfolgt unter Berücksichtigung anderer Release-Termine im Vorweihnachtszeitraum. Das nächste „Need for Speed“ wird angeblich am 4. November 2022 in die Läden kommen. Und Ubisofts „Avatar: Frontiers of Pandora“ startet den Gerüchten zufolge am 18. November 2022, sodass „God of War Ragnarok“ wahrscheinlich zwischen den beiden Spielen veröffentlicht wird.

Die Spekulationen berücksichtigen auch den Trend von Sony, die First-Party-Spiele des Unternehmens freitags zu veröffentlichen.

Erste Details zur Collector’s Edition?

Mit einem weiteren Gerücht geht es direkt weiter: Hendersons Bericht auf Exputer umfasst ebenfalls Details zu den Editions von „God of War Ragnarök“. Es versteht sich von selbst, dass auch diese Angaben unbestätigt sind.

Die Editions von „God of War Ragnarök“ werden dem Bericht zufolge die Namen Collector’s Edition und Jotnar Edition tragen und jeweils eine Nachbildung des Mjolnir-Hammers enthalten.

Während die Jotnar-Edition nur den Hammer und eine Kopie des Spiels umfasst, können Besitzer der Collector’s Edition mehr Goodies in Empfang nehmen, darunter eine Karte des Spiels und einige Abzeichen, heißt es.

Die zunehmenden Gerüchte rund um „God of War Raganrök“ sorgten vor einigen Tagen für ein offizielles Statement. Angesichts der angeblichen Verzögerung der Ankündigung wandte sich Cory Barlog, der Creative Director von Sony Santa Monica, kürzlich auf Twitter an die Fans. Er bat sie um Geduld und erwähnte, dass Ankündigungen gemacht werden, wenn sie bereit sind, gemacht zu werden.

