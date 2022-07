God of War Ragnarök: Stoffkarte zeigt zum ersten Mal alle neun Welten

„God of War: Ragnarök“ wird noch in diesem Jahr erscheinen. Sony und die Entwickler von Santa Monica Studio haben kürzlich das Releasedatum des Action-Spiels bekanntgegeben. Am 9. November können die Spieler wieder zusammen mit Kratos und Atreus in die nordische Mythologie schlüpfen.

Mit dem Releasetermin wurden auch verschiedene Editionen zu dem Titel angekündigt. Der Jötnar-Edition liegt eine Stoffkarte bei, die zum ersten Mal die neun Reiche sowie einige interessante Details zeigt.

Fans versuchen Stoffkarte zu entziffern

Die Karte wurde unlängst in einem Video zu der Jötnar-Version von „God of War: Ragnarök“ gezeigt. Findige Fans haben den Ausschnitt mit der Karte vergrößert und versuchen seitdem, die gezeigten Einzelteile zu entziffern. In der Mitte der Karte ist der Weltenbaum Yggdrasil zu sehen, der von den neun Welten umgeben ist. Zusätzlich gibt es weitere Details zu den einzelnen Reichen zu sehen.

Darüber hinaus gibt es in der linken oberen Ecke der Karte einen Runentext. Die Inschrift soll lauten: „Für Brok und Sindri und ihren Ehrgeiz, die größten Schmiede der Welt zu werden, war die Ausbildung in ihrem Heimatreich der Zwerge nur der Anfang ihres Weges. Sicherlich schufen sie Wunder wie Draupnir und den Federmantel, doch wahre Genialität erfordert eine umfassende Ausbildung. Sie suchten in allen neun Reichen sowie im Zwischenreich des großen Weltenbaums Yggdrasil und übertrafen ihre früheren Schöpfungen mit dem Hammer Mjölnir und der großen Leviathan-Axt. Keiner außer den Göttern war in der Lage, fremde Geografien zu kartografieren. Aber unter den Sterblichen gibt es nur wenige, die sich eines solchen Fachwissens rühmen können wie die Huldra-Brüder, deren Fähigkeit, die Reiche zu navigieren und zu durchqueren, sogar der von Odin, dem Allvater, überlegen ist.“

Auf Reddit glauben die Spieler, weitere Details auf der Karte erkennen zu können. Bei Muspellsheim etwa ist eine mysteriöse Figur zu sehen, von der angenommen wird, dass es sich dabei um Surt, den Feuerriesen, handelt. Dieser soll laut der nordischen Mythologie den Bifröst zertrennen und so die Verbindung zwischen Asgard und Midgard kappen. Danach vernichtet er durch den Weltenbrand alles Leben.

