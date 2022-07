God Of War Ragnarök: Auch Microsofts Phil Spencer kann es offenbar kaum erwarten

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts dürfte zweifelsohne der ambitionierte Action-Titel „God Of War: Ragnarök“ gehören, der kürzlich für eine Veröffentlichung Anfang November bestätigt wurde.

Laut dem verantwortlichen Game-Director Eric Williams wird „God Of War: Ragnarök“ die Geschichte in der nordischen Mythologie zu einem packenden Finale führen. Ein Abenteuer, das offenbar auch Phil Spencer, der Boss von Microsofts Gaming-Sparte, kaum erwarten kann. Via Twitter wies Spencer zum einen darauf hin, dass es sich beim „Hot Wheels“-DLC von „Forza Horizon 5“ um den Titeln handelt, der von ihm derzeit am meisten gespielt wird.

Die Frage nach dem Spiel, das er als nächstes spielen möchte, beantwortete Spencer mit „God Of War: Ragnarök“. Großartig überraschend dürfte diese Antwort aber wohl nicht ausfallen, da sich Spencer in der Vergangenheit immer wieder als Multiplattform-Gamer outete, der sich auch die Highlights außerhalb des Xbox-Ökosystems nicht entgehen lässt.

Bereits die neun Welten von Yggdrasil

Kürzlich lieferte uns die offizielle Website von „God of War: Ragnarök“ frische Details zum Nachfolger und bestätigte, dass wir in der Tat alle neun Welten des Lebensbaums Yggdrasil erkunden werden. Während sich asgardische Streitkräfte auf eine prophezeite Schlacht vorbereiten und den drohenden Untergang der nordischen Götterwelt vorbereiten, reisen Kratos und sein Sohn Atreus durch „atemberaubende, mythische Landschaften“, in denen sie sich „furchterregenden und mächtigen Feinden“ stellen.

Aufgrund der Tatsache, dass die von Ragnarök ausgehende Gefahr kontinuierlich größer wird, liegt es laut den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios an Kratos und Atreus zu entscheiden, ob „ihnen ihre eigene Sicherheit oder die der neun Reiche wichtiger ist“. Abschließend wurde versprochen, dass das Kampfsystem im Vergleich mit „God of War“ aus dem Jahr 2018 durch neue Fähigkeiten erweitert wurde, die euch im Kampf eine nicht zu unterschätzende Hilfe sein werden.

„God of War: Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

First game: Pong

Last game: Road 96

Favorite game: Robotron: 2084

Game you play the most: right now….FH5 Hot Wheels

Game you want to play next: God of War Ragnarok

First game you’d show a caveman: Lumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability — Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022

