Prey: Dan Trachtenberg ließ sich von God of War inspirieren

Was haben "Prey" und "God of War" gemeinsam? Auf diese Frage ging der Regisseur Dan Trachtenberg in einem Interview ein und sprach von seinen Inspirationen.

Dan Trachtenberg, der Regisseur des kommenden „Predator“-Prequels „Prey“, widmete sich in einem Interview mit der englischsprachigen Publikation Comicbook den Inspirationen, die er in die Produktion einfließen ließ. Vor allem das PlayStation-Spiel „God of War“ hatte es ihm offenbar angetan. Bereits im neusten Trailer seien entsprechende Anspielungen zu sehen.

Im Gespräch mit Comicbook verriet Trachtenberg, an welchen Stellen die Zuschauer genauer hinsehen müssen: „Ich habe schon vor einer Weile angedeutet, dass ich mich vom neuesten God of War-Videospiel inspirieren ließ. Und diese beiden Dinge sind im Trailer zu sehen“, so der Regisseur. „Das eine ist sein Schild, den man kurz sieht.“

Der Schild erscheint aus dem Nichts, als ineinandergreifende Metallteile vor dem Predator. So ähnlich funktioniert eben auch der Schild von Kratos in „God of War“.

„Das andere ist kein Predator-Gadget, sondern die Art und Weise, wie Naru ihre Axt schwingt, sie erfindet etwas sehr Cooles für diesen Tomahawk. Und das kommt von einer Mechanik aus dem Videospiel. Ich denke, der Schild ist etwas sehr Cooles. Es gibt ein paar Dinge, die gleich sind, aber selbst diese Dinge funktionieren etwas anders“, so Trachtenberg weiter.

Ein bisschen neu, aber vertraut

Das „Predator“-Prequel befindet sich seit einigen Jahren in Arbeit. Und die Zuschauer können laut der Angabe des Regisseurs einen „brutalen und intensiven“ Film erwarten. Zugleich sei es ein sehr zeitgemäßer Sci-Fi-Film mit einem „neuen, alten Look“ des Predators.

„Ich denke, dass unser Predator in meiner Vorstellung nicht nur 300 Jahre früher existiert, sondern dass sich die Zeit in Bezug auf Sci-Fi-Filme sehr langsam bewegt. Wenn Star Wars oder sogar Star Trek auf diese Weise funktionieren, wisst ihr, es sind 300 Jahre“, so Trachtenberg.

„Die Schiffe sind nicht plötzlich so anders. Aber ich denke, dieser Typ kommt vielleicht aus einer anderen Hemisphäre des Planeten und ist ein wenig anders geartet. Sogar sein Aussehen ist ein bisschen neu, es ist vertraut, aber neu. Ich freue mich also darauf, dass die Leute, selbst die eingefleischten Fans, etwas sehen werden, was sie bisher noch nicht gesehen haben“, heißt es weiter.

„Prey“ wird am 5. August 2022 exklusiv bei Disney+ veröffentlicht. Den neusten Trailer zum Streifen könnt ihr euch hier anschauen.

