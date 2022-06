Resident Evil: Erster Trailer zur kommenden Netflix-Serie veröffentlicht

Netflix präsentierte heute in einem Online-Event den ersten vollwertigen Trailer zur kommenden Videospiel-Adaption "Resident Evil". Das Video gewährt einen tieferen Einblick in die Geschichte der Serie.

Nachdem vor einigen Wochen ein Teaser Trailer zur kommenden „Resident Evil“-Serie veröffentlicht wurde, folgte heute der erste richtige Trailer zur Videospiel-Adaption. Präsentiert wurde das Video im Rahmen des diesjährigen Netflix Geeked Week-Events, in dem der Video on Demand-Anbieter einen Einblick in seine kommenden Projekte gewährt. Das neue Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

„Das Medikament enthält das T-Virus“

Im Trailer erhalten wir einen genaueren Einblick in die Story der Netflix-Serie. Die Umbrella Corporation ist wieder zurück und versucht, sich von den einstigen Fehlern der Vergangenheit loszulösen. Das neue Umbrella soll besser sein als der Vorgänger, allerdings scheint auch diese Version des berühmt berüchtigten Konzerns seine Schattenseiten zu haben. Wie wir von Albert Wesker erfahren, der erneut für seinen einstigen Ex-Auftraggeber tätig ist, enthalte ein neues Medikament das T-Virus. Hierbei handelt es sich bekanntlich um jenes Virus, das die Kleinstadt Raccoon City in eine Hölle auf Erden verwandelte.

Darüber hinaus sehen wir ebenfalls neue Szenen aus der Zukunft: Im Jahr 2036 kämpft Weskers Tochter Jade ums Überleben inmitten einer Zombie-Apokalypse. Die Forschungen, an denen unter anderem ebenfalls ihr Vater beteiligt war, sind außer Kontrolle geraten. Neben diversen blutrünstigen Untoten sehen wir außerdem eine gewaltige angriffslustige Spinne sowie einen Licker, der die Witterung eines Opfers aufgenommen hat. Als wäre das noch nicht genug, muss sich Jade auch mit den Geschehnissen aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. So fragt sie sich etwa, was mit ihrer Schwester Billie passiert ist.

Kürzlich verriet Showrunner Andrew Dabb („Supernatural“) zudem, die kommende „Resident Evil“-Serie betrachte die Ereignisse der Videospiele als Kanon und versicherte, das Werk werde nicht bewusst gegen etablierte Regeln der Vorlage verstoßen. Dennoch haben sich die Macher gewisse kreative Freiheiten erlaubt, um eine Geschichte erzählen zu können, die sowohl langjährige Fans der Games als auch neue Zuschauer genießen können. Neben Albert Wesker sollen des Weiteren noch mehr bekannte Gesichter aus den Weiten des „RE“-Universum in der Serie auftreten.

Neben dem Trailer wurde zudem ein neues Poster zur Videospiel-Verfilmung veröffentlicht, das ihr gleichsam unterhalb dieser Zeilen finden könnt. Dem Cast der „Resident Evil“-Serie gehören neben Lance Reddick („John Wick“) als Albert Wesker und Ella Balinska („3 Engel für Charlie“) als Jade ebenfalls Siena Agudong, Paola Nunez, Adeline Rudolph sowie Tamara Smart an.

„Resident Evil“ startet am 14. Juli 2022 weltweit exklusiv bei Netflix.

