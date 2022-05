Resident Evil: Erster Teaser Trailer zur Netflix-Serie veröffentlicht

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Netflix an einer neuen Serie basierend auf Capcoms ikonischem „Resident Evil“-Franchise arbeitet. Anders als zuletzt „Resident Evil: Infinite Darkness“ erwartet uns hier jedoch kein weiteres Anime-Projekt, sondern eine Live-Action-Produktion. Heute veröffentlichte der VoD-Anbieter den ersten Teaser Trailer zur Videospiel-Adaption, der uns einen genaueren Einblick in die Handlung der Serie gewährt.

Serie startet im Juli 2022 bei Netflix

Die Geschichte spielt an zwei Zeitpunkten: Im Jahr 2022 bringt Albert Wesker seine beiden Töchter nach New Raccoon City, wo er mit seinen Experimenten fortfahren will. Omnipräsent ist in der modern erscheinenden Stadt die Umbrella Corporation, die Fans der Videospiel-Vorlage natürlich nur allzu gut kennen. Weskers Töchter erkennen im Laufe der Zeit, dass ihr Vater in dubiose Machenschaften verwickelt zu sein scheint.

Die Forschungen des „RE“-Bösewichts dürften auch dafür verantwortlich sein, dass die Welt im Jahr 2036 am Rande des Untergangs steht. Dann kämpft eines der inzwischen erwachsenen Mädchen, Jade, um ihr Überleben in den Wirren einer Zombie-Apokalypse. Vor mehreren Jahren ist nämlich ein Virus ausgebrochen, das die Menschen in Untote verwandelte. Darüber hinaus muss sie sich mit den Ereignissen aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, insbesondere den unheimlichen Verbindungen zwischen ihrem Vater und Umbrella. Zudem fragt sie sich seit all diesen Jahren, was ihrer Schwester Billie zugestoßen ist.

Zu den bekanntesten Schauspielern der schlicht „Resident Evil“ genannten Netflix-Serie zählen Lance Reddick als Albert Wesker („John Wick“) und Ella Balinska („3 Engel für Charlie“) als Jade. Balinska ist dieses Jahr übrigens auch noch in einem Videospiel zu sehen. Im kommenden Action-Rollenspiel „Forspoken“ spielt sie die Hauptrolle. Weitere Cast-Mitglieder der Netflix-Serie sind Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph und Paola Nunez.

„Resident Evil“ startet am 14. Juli 2022 exklusiv bei Netflix.

