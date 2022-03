Resident Evil: 3 Poster zur Live-Action-Serie von Netflix verraten das Startdatum

Im Juni 2021 verkündete Netflix den Cast einer geplanten Live-Action Serie, die im „Resident Evil“-Universum stattfinden wird. Heute zeigte das Medienunternehmen über Twitter ein Poster zur Serie. Darauf wird der 14. Juli als Starttermin angegeben. Anscheinend heißt die Serie lediglich „Resident Evil“. Ein Titelzusatz ist nicht enthalten.

Die Töchter von Albert Wesker im Mittelpunkt

Die Handlung soll in zwei Abschnitte aufgeteilt werden. Der erste davon zeigt, wie die Töchter von Albert Wesker nach New Raccoon City ziehen. Im Laufe der Zeit kommen sie zu der Erkenntnis, dass ihr Vater finstere Machenschaften verfolgt.

Der zweite Abschnitt soll im Jahr 2036 stattfinden. Hier dreht sich die Geschichte ausschließlich um Jade Wesker, die in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpft. Viele Jahre zuvor brach ein verheerendes Virus aus, das den Großteil der Menschheit in blutrünstige Untote verwandelte. Ihre Vergangenheit in New Raccoon City konnte Jade nie so richtig abschütteln. Und bis heute fragt sie sich, was mit ihrer Schwester Billie geschehen ist.

Folgende Schauspieler werden in der Live-Action-Serie mitwirken:

Lance Reddick

Ella Balinska

Tamara Smart

Siena Agudong

Adeline Rudolph

Paola Nunez

Nur bei Lance Reddick ist bekannt, welche Rolle er übernimmt. Der Schauspieler, den viele aus der „John Wick“-Reihe kennen dürften, spielt Bösewicht Albert Wesker.

Wie genau die Serie aussehen wird, ist noch unbekannt. Weil der Start jedoch für Juli 2022 geplant ist, sollte in absehbarer Zeit ein erster Trailer herauskommen.

