Forspoken: Neue Details und Screenshots zum RPG veröffentlicht

"Forspoken" befindet sich unter anderem für PS5 in Entwicklung.

Im Rahmen seines Square Enix Presents-Livestreams präsentierte das japanische Unternehmen erneut sein kommendes Action-RPG „Forspoken“ mit einem frischen Trailer. Hierbei handelt es sich um jenen Titel, der ursprünglich noch als „Project Athia“ angekündigt wurde. Direkt nach dem neuen Einblick in das Spiel gingen die Macher im offiziellen PlayStation Blog näher auf das Projekt ein und veröffentlichten einige neue Screenshots, die ihr euch wie immer weiter unten ansehen könnt.

Forspoken: Spieler müssen mittels ihrer Kräfte überleben

Im Mittelpunkt der Story des Spiels steht eine junge Frau namens Frey Holland, die von der Schauspielerin Ella Balinska, einer der Hauptdarstellerinnen aus „3 Engel für Charlie (2019)“ verkörpert wird. Die Darstellerin konnte laut Producer Takeshi Aramaki die Verantwortlichen bei Luminous Productions sofort davon überzeugen, dass sie die perfekte Wahl für die Rolle sei. Es ist das erste Videospiel-Projekt für Balinska.

Frey muss in „Forspoken“ ihre magischen Kräfte einsetzen, um in der märchenhaften wie gleichsam gefährlichen Open World des Landes Athia überleben zu können. Die Spieler sollen sich in der Rolle von Frey in ein „aufregendes und übernatürliches Abenteuer“ stürzen, in dessen Verlauf gefährliche Prüfungen gemeistert werden müssen, um letztendlich die Geheimnisse Athias enthüllen zu können. Frey soll sich dabei, wie der neue Trailer bereits zeigt, mit einer großen Leichtigkeit durch die Spielwelt bewegen können.

Das Action-RPG soll dabei natürlich auch von der Leistungsfähigkeit von Sonys neuer PlayStation 5 profitieren, dank derer sich die Videotechnologie erheblich verbessern konnte, etwa durch die Einbindung der Raytracing-Technologie. Die PS5-Fassung des Spiels soll letztendlich mit der für den PC nahezu identisch aussehen.

„Forspoken“ soll im Jahr 2022 für PlayStation 5 und den PC erscheinen.

