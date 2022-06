Prey: Offizieller Trailer zum neuen Predator-Film veröffentlicht

Mitte Juni teilte 20th Century Studios den ersten Teaser Trailer zum kommenden Science-Fiction-Film „Prey“ mit der Welt. Heute folgten der erste offizielle Trailer sowie ein neues Poster zum Werk, bei dem es sich um die nächste Auskopplung der kultigen „Predator“-Reihe handelt. Darin nimmt es das ikonische Leinwand-Monster mit Comanchen-Kriegern im 18. Jahrhundert auf. Die Geschichte spielt somit zeitlich vor den Ereignissen der bisherigen Filme des Franchise.

Regisseur verspricht einen „brutalen, intensiven Film“

In die Story von „Prey“ erhalten wir im neuen Video einen etwas genaueren Einblick. Wir lernen Hauptfigur Naru, eine Comanchen-Kriegerin, kennen, die für die Jagd lebt. Eines Tages erblickt sie jedoch ein seltsames Zeichen am Himmel, was alles für immer verändern soll. Was sie noch nicht ahnt, ist, dass es sich dabei um das Raumschiff eines Predators handelt, der schon bald damit beginnt, die Nahrungskette Nordamerikas komplett auf den Kopf zu stellen. Der berüchtigte Alien-Jäger erlegt nicht nur einen großen Bären, sondern reibt auch eine Gruppe Gewehrschützen auf.

All jene „Predator“-Fans, die nach der Übernahme von 20th Century Fox durch den Disney-Konzern nun womöglich einen weichgespülten Film befürchten, kann Regisseur Dan Trachtenberg („10 Cloverfield Lane“) beruhigen. In einem aktuellen Gespräch (via Comic Book) ging der Filmemacher näher auf sein neuestes Werk ein und sagte, die Übernahme durch Disney habe seine Arbeiten „überhaupt nicht beeinflusst.“

Trachtenberg gibt zwar zu, dass er wegen einiger Formulierungen und der Schilderung blutiger Szenen im Drehbuch besorgt gewesen sei, als Disney das Skript gecheckt habe, doch seine Bedenken hätten sich schnell verflüchtigt: „Es ist ein brutaler, intensiver, R-Rated-Film. Und ich freue mich darauf, dass diese Befürchtung zerstreut wird, dass Disney „Disney Dinge“ machen wird.“

Darüber hinaus bestätigten die Verantwortlichen heute (via Comic Book), dass „Prey“ als erster Film überhaupt eine vollwertige Comanche-Synchronisation erhalten werde. Bereits zuvor bestätigte Jhane Myers, die als Produzentin am Science-Fiction-Actionfilm beteiligt ist, es sei den Machern ein großes Anliegen, den Stamm der Comanchen möglichst authentisch im kommenden „Predator“-Teil dazustellen. Myers ist bekannt dafür, diesbezüglich sehr sorgfältig zu sein.

„Prey“ wird am 5. August 2022 exklusiv bei Disney+ veröffentlicht.

