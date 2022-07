God of War: Mocap-Darsteller für Kratos überzeugte mit Axt und Gummiarm

Der Stuntman Eric Jacobus ist der Motion-Capturing-Darsteller für Kratos in den neuesten „God of War“-Spielen. Auf YouTube hat Jacobus nun ein Video hochgeladen, das er für sein Vorsprechen für die Rolle an Santa Monica Studio geschickt hat.

Während der Schauspieler Christopher Judge Kratos in „God of War“ und dem kommenden „God of War: Ragnarök“ seine Stimme leiht, übernimmt Eric Jacobus die körperlichen Arbeiten. Der Stuntman ist der Motion-Capturing-Darsteller des Kriegers. Beide Darsteller mussten für die Rolle vorsprechen und wie Jacobus‘ Bewerbung aussah, kann man nun in einem YouTube-Video sehen.

Jacobus zeigt seine Kratos-Moves

Eric Jacobus hat kürzlich ein neues Video auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen. Ursprünglich wurde der Clip bereits 2016 für das Vorsprechen für die Rolle des Kratos bei Santa Monica Studio gedreht. Wie Jacobus in dem Video beschreibt, hatten die Entwickler seine Videoserie gesehen, in der der Stuntman diverse Techniken verschiedener „Tekken“-Charaktere im realen Leben ausführt. Daraufhin hatte Santa Monica Studio ihn eingeladen, zu einem Vorsprechen für „God of War“ zu kommen.

Wie Jacobus weiter ausführt, hatte er im Vorfeld seines Gesprächs ein Video gedreht, um „den Deal zu versüßen“. In dem Clip zeigt der Stuntman diverse Moves, von denen er dachte, dass Kratos sie in „God of War“ ausführen könnte. So haut und tritt sich Jacobus nicht nur kraftvoll durch den Clip, sondern schlägt auch wild mit einer Axt um sich. In einer Szene packt der Stuntman auch noch einen Gummiarm aus und zeigt einen möglichen Finisher, bei dem Kratos seinem Gegenüber mit der Axt den Arm abschlagen und diesen dann mit seinem eigenen Arm fertigmachen könnte.

Wer jetzt noch mehr von Eric Jacobus sehen will, darf sich freuen. Denn anscheinend durfte Jacobus nicht nur für „God of War“ in die Rolle des Kratos schlüpfen, sondern kehrt auch zum kommenden „God of War: Ragnarök“ zu der Spielereihe zurück. „God of War: Ragnarök“ soll bereits am 9. November 2022 erscheinen.

