God of War Ragnarök: Neues Video zeigt die Zugänglichkeits-Optionen

Am Abend stellten Sony Santa Monica und die GameInformer ein weiteres Video zum ambitionierten Action-Titel "God of War: Ragnarök" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Zugänglichkeits-Optionen, die im Nachfolger geboten werden.

"God of War: Ragnarök" bietet verschiedene Zugänglichkeits-Optionen.

In Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen GameInformer stellten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Sony Santa Monica Studios in den vergangenen Tagen nicht nur mehrere neue Clips zu „God of War: Ragnarök“ bereit.

Darüber hinaus lieferten uns die Macher diverse interessante Details zum verbesserten Kampfsystem des Nachfolgers, die wir hier für euch zusammengefasst haben. Nachdem bereits kurz nach der offiziellen Ankündigung von „God of War: Ragnarök“ versprochen wurde, dass zahlreiche Zugänglichkeits-Optionen enthalten sind, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass sich der vielversprechende Action-Titel an eine möglichst breite Zielgruppe richtet, ging Sony Santa Monica diesbezüglich nun etwas näher ins Detail.

Wie bekannt gegeben wurde, werden mehr als 60 unterschiedliche Optionen und Einstellungsmöglichkeiten geboten, die die Spieler und Spielerinnen in die Lage versetzen, das Abenteuer und die Spielerfahrung auf ihre eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Anpassbare Puzzle, Features für Spieler mit Einschränkungen und mehr

Als Beispiel wurde die Möglichkeit genannt, die Puzzles, die in der Welt von „God of War: Ragnarök“ warten, individuell anzupassen. Unter anderem kann dafür gesorgt werden, dass die Glockengeräusche in den Puzzles länger zu hören sind. Im Kampf wiederum kann die Ausführung von Fähigkeiten wie der Spartan-Rage, schnellen Drehungen oder Schildschlägen erleichtert werden.

Die weiteren Zugänglichkeits-Optionen umfassen laut offiziellen Angaben kontrastreiche Modi, akustische Hinweise, Kameranavigationshilfen, unterschiedliche Lesbarkeitsfunktionen für die Benutzeroberfläche und Texte, ein automatisches Springen und vieles mehr. Laut der für die Benutzeroberfläche verantwortlichen Designerin Mila Pavlin wurden die Barrierefreiheitsfunktionen des Spiels um vier Schlüsselfaktoren herum entwickelt: Sehen, Hören, motorische Fähigkeiten und kognitives Verständnis.

Ein heute veröffentlichtes Video stellt euch verschiedene der Zugänglichkeits-Optionen etwas näher vor. „God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein.

