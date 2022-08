God of War Ragnarök: Cover-Reveal-Trailer liefert frische Spielszenen aus dem Nachfolger

In der kommenden Ausgabe der US-amerikanischen GameInformer wird sich alles um den Action-Hit "God of War: Ragnarök" drehen. Um auf die neue Ausgabe hinzuweisen, veröffentlichte die GameInformer einen kurzen Trailer, in dem frische Spielszenen aus dem Nachfolger zu sehen sind.

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, wird es sich bei Sony Santa Monicas „God of War: Ragnarök“ um die Titel-Story der neuen GameInformer-Ausgabe handeln.

Passend zu dieser Ankündigung wurden verschiedene interessante Details zum Kampfsystem von „God of War Ragnarök“ genannt, die wir hier für euch zusammengefasst haben. Bei den neuen Details blieb es allerdings nicht. Stattdessen feierten die Redakteure der GameInformer die bevorstehende Ausgabe mit einem Cover-Reveal-Trailer, der wenig überraschend „God of War Ragnarök“ in den Mittelpunkt rückt.

Da auch frische Spielszenen aus dem neuen Abenteuer von Kratos und Atreus geboten werden, wollen wir euch den besagten Trailer natürlich nicht vorenthalten.

Der bevorstehende Untergang der nordischen Götterwelt

Wie es der Name von „God of War: Ragnarök“ bereits andeutet, wird sich die Geschichte des Sequels um den bevorstehenden Untergang der nordischen Götterwelt drehen. Kratos und Atreus befinden sich auf einer Reise, um das Schicksal von Atreus und die Rolle, die Kratos‘ Sohn im bevorstehenden Ragnarök spielt, zu ergründen. Nun liegt es laut Entwicklerangaben an Kratos, ob sich der unfreiwillige Held weiterhin von der Angst, seine Fehler zu wiederholen, leiten lassen will, oder ob er sich daraus befreit und für Atreus der Vater wird, den sein Sohn so dringend benötigt.

Bewaffnet mit der Leviathanaxt, den Chaosklingen und dem Wächterschild erkundet Kratos unter anderem die verschiedenen Welten des Lebensbaums Yggdrasil und trifft dort auf mächtige Widersacher, die ihm im Kampf alles abverlangen werden. „Reise durch gefährliche und atemberaubende Landschaften und stell dich den verschiedensten feindlichen Kreaturen, Monstern und nordischen Göttern, während Kratos und Atreus nach Antworten und Verbündeten suchen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„God of War: Ragnarök“ wird am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

