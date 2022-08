God of War Ragnarök: Kampf steht unter dem Motto „Spiel mit deinem Essen“

Die Lead Combat Designer Mihir Sheth und Denny Yeh kommen zusammen auf mehr als 17 Jahre Erfahrung mit der „God of War“-Reihe. Mit den Kollegen von Game Informer sprachen sie nun über das Kampfsystem und die Ausrichtung der aktuellen Spiele, die von einem alten Motto von Santa Monica Studio inspiriert sein sollen: Spiel mit deinem Essen.

Neue Ausrüstung und Moves sollen kreativ eingesetzt werden können

„Das ist eine interne Philosophie, die wir seit den Anfängen haben“, erzählte Sheth. „Kratos spielt mit seinem Essen. Wir haben versucht, Systeme zu schaffen, mit denen man sich beschäftigen möchte, die Spaß machen, sehr spielerisch sind und viele verschiedene Wege bieten. Und als wir uns den Kampf im letzten Spiel ansahen, dachten wir: Wir können das noch weiter ausbauen; wir können neue Spielzeuge und Wege finden, mit Gegnern und Strategien zu spielen. Das war mehr als alles andere der Leitgedanke.“

Wer den Vorgänger von „God of War: Ragnarök“ gespielt hat, wird sich wohl oder übel an eine Neuerung gewöhnen müssen. Während in „God of War“ mit der Dreieck-Taste die Axt aufgerufen wurde, werden in dem kommenden Spiel „Weapon Signature Moves“ ausgeführt. Kratos kann seine Chaosklingen oder die Leviathan-Axt nun mit Eis oder Feuer infundieren und so Elementarangriffe ausführen. Die Moves „Frost Awaken“ und „Whiplash“ richten zusätzlichen Schaden an, indem sie Angreifer einfrieren oder verbrennen.

Bereits bekannt war, dass auch der Schild mit neuen Moves bedacht wird. Kratos erhält zwei neue Schilde, Dauntless und Stonewall. Das Dauntless-Schild ist auf blitzschnelle Reaktionen ausgerichtet und kann, wenn man im letzten Moment pariert, einen verheerenden Schlag ausführen, der die Gegner umwirft und betäubt. Das Stonewall-Schild ist hingegen ein echter Panzer und auf langsamere und strategische Kämpfe ausgerichtet. Damit kann Kratos nicht parieren, jedoch nimmt der Schild kinetische Energie auf, wenn er Treffer absorbiert. Sobald Stonewall voll aufgeladen ist, kann Kratos ihn in den Boden rammen und einen bildschirmfüllenden Impuls aussenden, der Feinde umstößt.

Quelle: Game Informer

