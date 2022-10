God of War Ragnarök: Datum bekannt – Reviews erscheinen bereits vor dem Release

Mit „God of War: Ragnarök“, das Anfang November für die beiden PlayStation-Konsolen erscheinen wird, dürfte uns nicht weniger als einer der größten Titel des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts ins Haus stehen.

Nachdem der Vorgänger aus dem Jahr 2018 zu den bestbewerteten Titeln der PlayStation 4 gehörte, scheinen Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Santa Monica Studios auch von der Qualität des Nachfolgers überzeugt zu sein. So wies Jordan Middler von Videogames Chronicle via Twitter darauf hin, dass die Reviews zu „God of War: Ragnarök“ bereits ein paar Tage vor dem Release des Sequels veröffentlicht werden.

Laut Middler fällt das Review-Embargo am 3. November 2022 um 17 Uhr deutscher Zeit.

Neue Eindrücke und Details bereits in dieser Woche?

Darüber hinaus merkte Middler an, dass ab Freitag, den 21. Oktober 2022 um 15 Uhr unserer Zeit Previews zu „God of War: Ragnarök“ veröffentlicht werden können. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, kommen wir noch in dieser Woche in den Genuss von weiteren Details und möglicherweise Spielszenen zum vielversprechenden Action-Titel. Offiziell bestätigt wurden die von Middler in Umlauf gebrachten Daten bisher allerdings nicht.

In „God of War: Ragnarök“ dürstet es Kratos‘ Sohn Atreus nach Wissen, das ihm dabei helfen soll, Lokis Prophezeiung zu verstehen. Auf ihrer Reise kämpft Kratos laut den verantwortlichen Entwicklern der Sony Santa Monica Studios darum, sich von seiner tragischen Vergangenheit zu befreien und endlich zu dem Vater zu werden, den sein Sohn benötigt. „Währenddessen beobachten die Augen von Asgard jeden ihrer Schritte…“, führen die Entwickler in der offiziellen Beschreibung der Geschichte aus.

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie heute durchsickerte, wird pünktlich zum Release ein umfangreiches Day-One-Update zur Verfügung stehen, das es auf der PlayStation 4 auf eine Download-Größe von 18,4 Gigabyte bringt.

We’ll also be posting a preview of the game on Friday, October 21, 2022, at 6:00AM PDT / 9:00AM EDT / 2:00PM BST / 3:00PM CEST. pic.twitter.com/ubc2adyqf0 — Jordan Middler (@JordanMiddler) October 17, 2022

