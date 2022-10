God of War Ragnarök: Neue Details zum Kampfsystem, dem Zwergenkompass und mehr

God of War Ragnarök:

Auf dem offiziellen PlayStation Blog stellte Sony Interactive Entertainment eine ausführliche Vorschau zu "God of War: Ragnarök" bereit. Diese liefert uns frische Details zum Kampfsystem, der Spielwelt, der Unterstützung des DualSense-Controllers und mehr.

"God of War: Ragnarök" wird Anfang November veröffentlicht.

Am heutigen Freitag Nachmittag fiel das Preview-Embargo zu „God of War: Ragnarök“. Neben den internationalen Magazinen nutzte auch der offizielle PlayStation Blog die Möglichkeit, neue Eindrücke und Details in Umlauf zu bringen.

Neben der beeindruckenden Optik auf der PlayStation 5 wurde vor allem die Unterstützung des DualSense-Controllers hervorgehoben, mit der für eine besonders immersive Spielerfahrung gesorgt wird. In euren Händen spürt ihr sowohl die durchschlagskräftigen Attacken mit der Leviathanaxt als auch das Blocken mit den Schilden. Zu den weiteren Elementen, auf die eingegangen wurde, gehören die neuen Funktionen des Kampfsystems. Darunter der „Tod von oben“, der Kratos in die Lage versetzt, von einer Klippe zu springen und seine Widersacher mit einer wuchtigen Attacke zu treffen.

Die Dreieck-Taste, die zum Ausrüsten und Zurückrufen der Leviathanaxt verwendet wird, kann in „God of War: Ragnarök“ länger gedrückt werden, um einen „Frosterwachen“-Effekt auf euren nächsten Nah- oder Fernkampfangriff anzuwenden. Wird während dem „Frosterwachen“ die R1-Taste gedrückt, wird die „Frostbruch“-Fähigkeit ausgeführt – ein mächtiger Schwung, der die Gegner in eurer Nähe einfriert. Ein weiterer Druck auf die R1-Taste aktiviert mit dem „Froststachel“ einen schnellen Wurf mit der Leviathanaxt, der bei einem Treffer Frostschaden verursacht.

Die Erkundung der Spielwelt und die Anpassung der Ausrüstung

Zu den weiteren Fähigkeiten, mit denen Kratos für Angst und Schrecken unter seinen Widersachern sorgt, gehören die „Flammenden Chaosklingen“ und das „Furchtlose Schild“. Im Verlauf eures Abenteuers habt ihr in „God of War: Ragnarök“ zudem die Möglichkeit, eure Ausrüstung beziehungsweise eure Waffen zu verbessern, indem ihr beispielsweise Juwelen in eurer Leviathanaxt platziert.

Ein weiteres tragendes Gameplay-Feature ist die Erkundung der Spielwelt. Wer die Augen offen hält, wird laut dem PlayStation Blog an allen Ecken und Enden auf optionale Aufgaben, wertvolle Belohnungen und mehr stoßen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist dabei der sogenannte Zwergenkompass, den Kratos und Atreus von Sindri erhalten. Mit dem Zwergenkompass wird es möglich sein, Ziele auf der Karte zu markieren beziehungsweise zu verfolgen.

Den kompletten und sehr umfangreichen Anspielbericht zu „God of War: Ragnarök“, in dem weitere Fähigkeiten der Helden und Gameplay-Elemente behandelt werden, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Story-Spoiler müsst ihr dabei nicht befürchten.

„God of War: Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Wie kürzlich bestätigt wurde, werden die Reviews der internationalen Fachpresse bereits am 3. November 2022 und somit wenige Tage vor dem Release des Nachfolgers veröffentlicht.

