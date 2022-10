God of War Ragnarök: Offenbar bedeutend brutaler als sein Vorgänger

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, erreichte „God of War: Ragnarök“ offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant Anfang des kommenden Monats erscheinen.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release verlor Mihir Sheth, der Combat-Designer der Sony Santa Monica Studios, ein paar Worte über den Nachfolger und ging dabei vor allem auf das Kampfsystem ein. Dieses wurde nicht nur durch diverse neue Attacken und Fähigkeiten bereichert, mit denen Kratos für Angst und Schrecken unter seinen Gegner sorgt.

Darüber hinaus wies Sheth darauf hin, dass die Brutalität der Attacken im Vergleich mit dem gefeierten „God of War“ aus dem Jahr 2018 noch einmal zulegte.

Gewalt als unterhaltendes Element?

„Wir haben die Brutalität in God of War: Ragnarök erheblich erhöht, und ich denke, das ist etwas, das bestimmte Aspekte des Spiels unterhaltsamer macht. Wenn Sie in God of War 2018 die Chaosklingen erhalten haben, hatten Sie nicht viele Chancen, diese Waffen so zu sehen, wie sie es im klassischen God of War getan haben“, führte der Combat-Designer aus.

„Die Art und Weise, wie sie Feinde besiegten, war sehr brutal und das wollten wir in God of War: Ragnarok zurückbringen. Daher ist das System, mit dem Sie den Feind betäuben und ihn mit R3 packen können, um ihn hinzurichten, jetzt viel brutaler und setzt viel mehr auf die Axt und die Chaosklingen, um die Hinrichtungen durchzuführen.“

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren