God of War Ragnarök: Beeindruckende Verkaufszahl verkündet – „sind unglaublich stolz“

Nach nicht einmal drei Monaten hat „God of War Ragnarök“ die zehn-Millionen-Marke überschritten! Das können wir dem neuesten Tweet von Sony Santa Monica entnehmen.

Genauer gesagt hat sich der mythologische Action-Kracher schon über elf Millionen Mal verkauft. An dieser Stelle bedankt sich das Entwicklerteam bei der Community für die starke Unterstützung.

Schon in der ersten Woche wurde ein First-Party-Rekord aufgestellt: Zwischen dem 9. und 16. November haben sich 5,1 Millionen PlayStation-Spieler das Game gekauft. Damit ist das cinematische Action-Adventure besser als jedes andere Spiel eines PlayStation Studios gestartet.

Unter anderem in Großbritannien, einem der wichtigsten Gaming-Märkte, war „God of War Ragnarök“ sehr erfolgreich. So verkaufte es sich dort in den ersten sieben Tagen nicht nur öfter als jeder andere Serien-Ableger, sondern legte auch im britischen Einzelhandel den viertbesten Launch hin.

Der große Erfolg lässt sich leicht erklären. Schließlich räumte das finale Abenteuer mit Kratos und Atreus in der Presse eine Top-Wertung nach der anderen ab. Mit 94 Punkten handelt es sich um das PlayStation-Spiel mit der zweithöchsten Wertung im Jahr 2022. Nur der Soulslike-Hit „Elden Ring“ schnitt noch besser ab (96 Punkte). Auch die Nutzer waren sich voll einig und haben durchschnittlich 7,9 Punkte vergeben.

Wird der Vorgänger übertroffen?

Beim Vorgänger aus dem Jahr 2018 liegt die Verkaufszahl übrigens bei 23 Millionen Einheiten. Diese Zahl gab Sony am 1. November 2022 heraus, also fünfeinhalb Jahre nach der Veröffentlichung. Da „God of War Ragnarök“ schon jetzt elf Millionen Verkäufe vorzuweisen hat, stehen die Chancen gut, das Reboot eines Tages zu übertreffen. Besonders, wenn eine PC-Version folgt, was relativ wahrscheinlich ist.

Zudem scheint die epische Story es geschafft zu haben, viele Spieler wahrhaftig in seinen Bann zu ziehen. Denn nach nur zwei Wochen haben laut den Trophäen-Daten bereits 25 Prozent der Spieler das Game durchgespielt. Für so eine kurze Zeit war das ein außergewöhnlich hoher Wert.

