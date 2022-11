God of War Ragnarök: First-Party-Rekord – die Verkaufszahl der ersten Woche

Kein First-Party-Spiel von Sony Interactive Entertainment verkaufte sich jemals so schnell wie der neue „God of War „-Ableger. Für diesen großartigen Erfolg gratulierte das PlayStation-Unternehmen heute Sony Santa Monica, dem Entwickler des Action-Spiels.

Auch die Verkaufszahl der ersten Woche (9. – 16. November) verkündete Sony: 5,1 Millionen PlayStation-Spieler haben sich für den Kauf entschieden.

Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, hat ebenfalls ein paar Worte mitzuteilen: „Vielen Dank an alle PlayStation-Fans, die God of War Ragnarok zum am schnellsten verkauften PlayStation Studios-Spiel aller Zeiten gemacht haben, und herzlichen Glückwunsch an alle.“

PS5-Bundle dürfte eine Rolle gespielt haben

Zuvor hatte das Kratos-Abenteuer bereits einen Launch-Rekord aufgestellt – und zwar in Großbritannien. Hier startete das Game erfolgreicher als jeder andere „God of War“-Ableger. Mehr als die Hälfte der Verkäufe sind dabei durch das PS5-Bundle zustandegekommen.

Mit Sicherheit trug das Konsolenbundle auch in diesem Fall zum Rekord bei. Außerdem ist „God of War Ragnarök“ im Gegensatz zu den meisten anderen First-Party-Produktionen als Cross-Gen-Titel erschienen. Damit kommen sowohl die PS5- als auch die PS4-Besitzer in den Genuss des mythologischen Action-Adventures.

Sollte sich „God of War Ragnarök“ weiterhin prächtig verkaufen, könnte früher oder später der erfolgreiche Vorgänger übertroffen werden. Nach aktuellem Stand hat sich das 2018 veröffentlichte Reboot 23 Millionen Mal verkauft. Nur drei Tage brauchte „God of War“, um über drei Millionen Abnehmer zu finden.

