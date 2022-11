God of War: Die aktuelle Verkaufszahl des Reboots

Heute ist der neueste Finanzbericht von Sony Interactive Entertainment eingetroffen. Nachdem wir schon über die PS5-Verkäufe und die Anzahl der PS-Plus-Nutzer berichtet haben, ist jetzt „God of War“ dran. Wir können dem Bericht nämlich auch die aktuelle Verkaufszahl des gelobten Action-Hits entnehmen.

Inzwischen hat das mythologische Action-Adventure die 20-Millionen-Marke längst durchbrochen. Über 23 Million Verkäufe hat Sony vorzuweisen! Dazu beigetragen hat natürlich der PC-Release Anfang des Jahres. Stand Mai 2022 hatte sich die PC-Version 971.000 Mal verkauft.

Die letzte bekannte Verkaufszahl betrug 19,5 Millionen, was im August 2021 mitgeteilt wurde. Damit hat „God of War“ in den vergangenen 14 Monaten über 3,5 Millionen weitere Abnehmer gefunden.

„God of War“ ist am 20. April 2018 für PS4 erschienen. Die PC-Fassung kam dann am 14. Januar dieses Jahres heraus. Schon in den ersten drei Tagen hatte sich das Spiel 3,1 Millionen Mal verkauft.

Ob der Nachfolger an diesen Erfolg herankommen oder ihn sogar übertreffen wird? Die Verkäufe starten jedenfalls am 9. November. Dann erscheint „God of War Ragnarök“ für PS5 und PS4. Im Laufe des Tages ist übrigens mit einem weiteren Behind-the-Scenes-Video zu rechnen, über das wir unmittelbar berichten werden.

