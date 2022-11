PS5: Erreicht den nächsten Meilenstein – Gewinne und Anzahl der PS Plus-Nutzer gesunken

Im Laufe der heutigen Nacht legte Sony den Geschäftsbericht zum am 30. September 2022 zu Ende gegangenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 vor.

Wie sich den vorgelegten Geschäftszahlen entnehmen lässt, wurden im zweiten Quartal (1. Juli – 30. September 2022) genau wie im Vorjahreszeitraum 3,3 Millionen PlayStation 5-Konsolen an den Handel ausgeliefert. Damit beläuft sich die Auslieferungsmenge der PS5 in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres auf 5,7 Millionen Einheiten. Trotz dieser Zahlen hält Sony laut eigenen Angaben an dem ausgerufenen Ziel fest, im Fiskalkahr 2022/2023 18 Millionen PS5-Konsolen ausliefern zu wollen.

Gleichzeitig gab der japanische Elektronikriese bekannt, dass die PlayStation 5 im letzten Quartal den nächsten großen Meilenstein erreichte und weltweit über 25 Millionen Mal ausgeliefert wurde. Wie sich die Auslieferungszahlen auf die beiden Modelle der Konsole verteilen, wurde leider nicht verraten.

Gestiegene Umsätze und sinkende Gewinne

Wie aus dem Geschäftsbericht weiter hervorgeht, stieg der generierte Umsatz der Game & Network Services-Sparte, zu der auch das PlayStation-Geschäft gehört, im Vergleich mit dem Vorjahresquartal um zwölf Prozent auf 4,88 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn hingegen brach um 49 Prozent auf 284,6 Milliarden US-Dollar ein. Eine Entwicklung, die Sony auf Begebenheiten wie die ungünstigen Wechselkurse, Investitionen in Studios wie Bungie oder die gestiegenen Entwicklungskosten zurückführt.

Der gestiegene Umsatz hingegen sei unter anderem auf den im letzten Quartal erhöhten Preis der PlayStation 5 zurückzuführen, der laut Sony keinen negativen Einfluss auf die Nachfrage beziehungsweise die Verkaufszahlen der PS5 hatte. Genau wie die Gewinne der Game & Network Services-Sparte waren im zweiten Quartal auch die Software-Verkaufszahlen rückläufig. Wurden im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 noch 76,4 Millionen PlayStation-Spiele verkauft, waren es im abgelaufenen Quartal 62,5 Millionen. 63 Prozent aller Spiele wurden dabei digital an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht.

Abschließend räumte Sony ein, dass das Unternehmen im zweiten Quartal in Folge einen Rückgang der aktiven PlayStation Plus-Abos und der monatlich aktiven Benutzer (MAUs) im PlayStation Network verbuchte. Die Anzahl der PlayStation Plus-Nutzer lag im zweiten Quartal bei 45,4 Millionen – gegenüber 47,2 Millionen im Vorjahreszeitraum und 47,3 Millionen im letzten Quartal, das am 30. Juni 2022 zu Ende ging.

Die Anzahl der aktiven Nutzer im PlayStation Network ging von 104 Millionen im Vorjahresquartal auf 102 im zweiten Quartal 2022/2023 zurück.

