PS5: Sony erhöht den Verkaufspreis der Konsole

Aufgrund der allgemein steigenden Herstellungspreise wurde in den vergangenen Monaten mehrfach gemutmaßt, dass auch Konsolenhersteller die Preise ihrer Produkte erhöhen werden. Sony machte heute den Anfang und kündigte für verschiedene Märkte eine Preiserhöhung an. Sie wird auch in Europa greifen.

Die neuen Preise, die ab sofort gelten, in der Übersicht:

Europa

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – €549,99

PS5 Digital Edition – €449,99

UK

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – £479.99

PS5-Digital-Edition – £389,99

Japan (gültig ab 15. September 2022)

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – ¥54.980 Yen

PS5 Digital-Edition – ¥44.980

China

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – ¥4.299 Yuan

PS5 Digital-Edition – 3.499 Yuan

Australien

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – AUD $799.95

PS5-Digital-Edition – AUD $649,95

Mexiko

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – MXN $14.999

PS5 Digitale Ausgabe – MXN $12,499

Kanada

PS5 mit Blu-ray-Laufwerk – CAD $649.99

PS5 Digitale Ausgabe – CAD $519.99

