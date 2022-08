PS5: Erste offizielle Details zu den Turnieren – Beta startet in den nächsten Wochen

Vor wenigen Monaten kündigte Sony Interactive Entertainment ein Turnier-Feature für die PlayStation 5 an. In einer aktuellen Mitteilung wurden uns nicht nur die ersten Feature zu dem neuen Feature geliefert. Darüber hinaus wurde der bevorstehende Start einer Beta angekündigt.

Anfang des Jahres kündigte Sony Interactive Entertainment mit den Turnieren ein neues Feature an, das im Laufe des Jahres mit einem entsprechenden Firmware-Update den Weg auf die PlayStation 5 finden wird.

Nachdem es um das Feature in den letzten Monaten recht still wurde, gab Sony Interactive Entertainment jetzt bekannt, dass ausgewählte Interessenten in ein paar Wochen die Möglichkeit erhalten werden, einen ersten ausführlichen Blick auf das Turnier-Feature zu werfen. So bereiten die Entwickler aktuell den Start einer geschlossen Beta vor, die „in ein paar Wochen in ausgewählten Ländern an den Start gebracht wird“.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurden die ersten konkreten Details zum Turnier-Feature genannt.

Die offiziellen Details in der Übersicht

Leicht auffindbare Turniere : Die Turniere sind von vertrauten Orten wie dem PS5-Kontrollzentrum und dem Game Hub aus erreichbar, sodass Sie die Wettbewerbe, an denen Sie teilnehmen möchten, ganz einfach finden können. Sie können auf Turniere zugreifen, indem Sie das Kontrollzentrum mit der PS-Taste starten, während ein teilnahmeberechtigtes Spiel geöffnet ist.

: Die Turniere sind von vertrauten Orten wie dem PS5-Kontrollzentrum und dem Game Hub aus erreichbar, sodass Sie die Wettbewerbe, an denen Sie teilnehmen möchten, ganz einfach finden können. Sie können auf Turniere zugreifen, indem Sie das Kontrollzentrum mit der PS-Taste starten, während ein teilnahmeberechtigtes Spiel geöffnet ist. Nahtlose Registrierung auf der Konsole : Die Registrierung kann schnell und einfach direkt von der PS5-Konsole aus durchgeführt werden.

: Die Registrierung kann schnell und einfach direkt von der PS5-Konsole aus durchgeführt werden. Kürzere Turnierzeiten : Bracket-Capping ist eine neue Mechanik, die wir in PlayStation-Turniere einführen. Traditionell verlängert sich die Turnierlänge, wenn mehr Teilnehmer antreten. Um diesen Effekt zu minimieren, wird die Bracket-Größe begrenzt, um eine Standarddauer für jedes Turnier zu gewährleisten. Wenn eine Obergrenze überschritten wird, werden mehrere unabhängige Klammern für dasselbe Turnier erstellt.

: Bracket-Capping ist eine neue Mechanik, die wir in PlayStation-Turniere einführen. Traditionell verlängert sich die Turnierlänge, wenn mehr Teilnehmer antreten. Um diesen Effekt zu minimieren, wird die Bracket-Größe begrenzt, um eine Standarddauer für jedes Turnier zu gewährleisten. Wenn eine Obergrenze überschritten wird, werden mehrere unabhängige Klammern für dasselbe Turnier erstellt. Höhere Turnierhäufigkeit : Turniere werden häufiger und in regelmäßigen Abständen angeboten, sodass Spieler mit unterschiedlichen Zeitplänen einen günstigeren Zeitpunkt für den Wettkampf finden können.

: Turniere werden häufiger und in regelmäßigen Abständen angeboten, sodass Spieler mit unterschiedlichen Zeitplänen einen günstigeren Zeitpunkt für den Wettkampf finden können. Völlig neue Benutzeroberfläche : PlayStation Tournaments auf PS5 verfügt über eine brandneue Benutzeroberfläche, die in das Aktionskarten-Framework integriert ist. Sie können Ihre Klammer und andere Informationen über das Turnier über das Kontrollzentrum abrufen, sogar während Sie ein Spiel spielen. Die Benutzeroberfläche sorgt für ein reibungsloseres Turniererlebnis von Anfang bis Ende, mit den Informationen, die Sie benötigen, direkt an Ihren Fingerspitzen.

: PlayStation Tournaments auf PS5 verfügt über eine brandneue Benutzeroberfläche, die in das Aktionskarten-Framework integriert ist. Sie können Ihre Klammer und andere Informationen über das Turnier über das Kontrollzentrum abrufen, sogar während Sie ein Spiel spielen. Die Benutzeroberfläche sorgt für ein reibungsloseres Turniererlebnis von Anfang bis Ende, mit den Informationen, die Sie benötigen, direkt an Ihren Fingerspitzen. Match-Ergebnisse in Echtzeit und automatische Berichterstattung: Match-Ergebnisse werden sofort angezeigt und automatisch gemeldet, während Sie durch das Bracket gehen, und Sie können den Status des gesamten Brackets jederzeit einsehen.

Sollte Sony Interactive Entertainment der Beta einen Termin spendieren oder Details zu den Ländern, in denen der Beta-Test zur Verfügung stehen wird, nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

