PS5: Media Molecule arbeitet offenbar an einem Live-Service-Projekt

Während die meisten PlayStation Studios bereits erste Projekte für die PlayStation 5 veröffentlichten oder zumindest ankündigten, wurde es um das britische Studio Media Molecule in der Vergangenheit recht still.

Zwar arbeiteten die Entwickler von Media Molecule in den vergangenen Jahren an diversen Updates und neuen Inhalten für den kreativen Level-Baukasten „Dreams“, wie es um die Zukunftspläne des Studios bestellt ist, wurde allerdings nicht verraten. Ein wenig Licht ins Dunkel könnten aktuelle Stellenausschreibungen der „Dreams“- und „LittleBigPlanet“-Macher bringen, die kürzlich entdeckt und seitdem von mehreren Magazinen aufgegriffen wurden.

Wie die Stellenausschreibungen andeuten, arbeitet Media Molecule an einem Live-Service-Projekt für die PlayStation 5 und möchte zudem „Dreams“ weiter unterstützen.

Mehrere Posten sollen neu besetzt werden

Auffällig ist, dass in einem Teil der Stellenausschreibungen explizit auf „Dreams“ hingewiesen wird, was dafür spricht, dass Media Molecule und Sony Interactive Entertainment nach Personal suchen, das an weiteren Updates und Inhalten zum kreativen Abenteuer aus dem Jahr 2019 arbeitet. Darüber hinaus wird ein Produzent für Community-Events gesucht, der an einem nicht näher genannten Live-Service-Titel mitwirken soll.

Da „Dreams“ hier nicht erwähnt wird, wird davon ausgegangen, dass sich diese Stellenausschreibung auf ein neues und bisher unangekündigtes Projekt von Media Molecule bezieht. Da es keinen Sinn mehr machen dürfte, die PlayStation 4 weiter zu berücksichtigen, dürfte der Fokus hier voll und ganz auf der PlayStation 5 liegen.

Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Media Molecule zu den aktuellen Spekulationen äußern wollten, ist unklar, was sich hinter den neuen Stellenausschreibungen von Media Molecule im Detail versteckt. Auch bleibt abzuwarten, wann mit einer möglichen Ankündigung des Projekts zu rechnen ist.

Quelle: Media Molecule

