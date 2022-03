Dreams: Interessante Statistiken zum kreativen Baukasten veröffentlicht

Im Februar 2020 veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die „LittleBigPlanet“-Macher von Media Molecule den kreativen Baukasten „Dreams“ für die PlayStation 4.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts blickten die Redakteure von GamesIndustry.biz ein wenig hinter die Kulissen und nannten dabei diverse interessante Statistiken zu „Dreams“. Demnach bringt es „Dreams“ auf 1,87 Millionen registrierte Nutzer, von denen am 12. Februar 2022 zu Spitzenzeiten 1.260 gleichzeitig online waren. In vereinzelten Fällen entwickelte sich „Dreams“ laut GamesIndustry.biz sogar zu einem Sprungbrett in die Videospiel-Industrie.

Abbie Heppe, Leiterin der Live-Dienste von Media Molecule, erwähnte in dem besagten Artikel beispielsweise einen Nutzer, der sich als kreativer Kopf in „Dreams“ einen Namen machte und mittlerweile bei Insomniac Games, dem verantwortlichen Studio hinter „Spider-Man“ oder „Ratchet & Clank“, angestellt ist.

Mehr als 150.000 Träume wurden veröffentlicht

Hinzukommt die Tatsache, dass kleinere Teams die Tools von „Dreams“ nutzen sollen, um die Grundlagen der Spiele-Entwicklung zu lehren. Weiter wurde ausgeführt, dass von der „Dreams“-Community mittlerweile mehr als 150.000 Träume erschaffen und veröffentlicht wurden. Darüber hinaus haben die Spieler 400.000 verschiedene Szenen und 400.000 Elemente erstellt (die im Erstellungsmodus als Assets verwendet werden können). Jede Wochen kommen dabei 5.000 neue Elemente hinzu.

Weitere Meldungen zu Dreams:

In den vergangenen sieben Tagen sollen nicht weniger als ein Viertel aller aktiven Nutzer ihre Zeit damit verbracht haben, zusätzliche Elemente zu erstellen und damit das Toolset zu erweitern. Um „Dreams“ langfristig am Leben zu halten, möchte Media Molecule den Baukasten auch in den kommenden Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützen.

Wann mit entsprechenden Ankündigungen zu rechnen ist, ist derzeit aber unklar.

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu Dreams.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren