Dreams: Neues Entwickler-Level eingeführt und Kreativmodus aktualisiert

Media Molecule hat ein umfangreiches Update für das Sandbox-Spiel "Dreams" veröffentlicht. Damit führen die Entwickler das Level "Ancient Dangers: Ein Fledermausmärchen" ein, das euch als Orc-Heldin in den Kampf ziehen lässt. Zudem wurde die Traumformung gänzlich überarbeitet.

Ein neues „Dreams“-Update steht zum Download bereit! Darin enthalten ist das Entwickler-Level „Ancient Dangers: Ein Fledermausmärchen“, das sich als actionlastiger Dungeon-Crawler versteht. Ihr steuert hier die Ork-Heldin Scoria, die sich auf die Suche nach einem bestimmten Kraut macht, um das nervtötende Schnarchen ihrer Oma zu heilen. Dafür muss sie auf ihrer Reise skurrile Gegner bekämpfen und knackige Rätsel lösen muss. Falls ihr nicht alleine spielen wollt, könnt ihr euch jemanden dazuholen und das Abenteuer im lokalen Koop-Modus bestreiten.

Um es in der Bestenliste nach vorne zu schaffen, müsst ihr so viele Punkte wie nur möglich einsacken. Erledigt dafür so viele Gegner wie ihr könnt und nutzt eure Berserkerkette.

Eine überarbeitete Benutzeroberfläche und neues Vorlagensystem

Das neue Level ist aber noch nicht alles, was das Update mit sich bringt. Die Entwickler haben nämlich die die Traumformung (also den Kreativmodus des Spiels) gründlich überarbeitet. Es wurde eine angepasste Benutzeroberfläche ausgerollt und ein neues Vorlagensystem eingeführt, das die Erschaffung eigener Level einfacher gestaltet. Die Spieler können auf nützliche Elemente zurückgreifen, um verschiedenste Spielerlebnisse zu kreieren. Egal ob Dungeon-Crawler, ein Side-Scroller oder eine Minigolf-Herausforderung.

Wer bei der Erstellung Hilfe benötigt, sollte sich auf indreams.me umschauen. Dort erhaltet ihr Unterstützung in Form von Anleitungsvideos.

Zur Orientierung wurde jede Vorlage mit einem Schwierigkeitsgrad versehen: Die Einsteigervorlagen führen euch an den Erstellungsprozess heran, während ihr bei den mittleren Vorlagen Inhalte miteinander verknüpfen müsst. Bei den Vorlagen für Fortgeschrittene solltet ihr ausreichend Erfahrung mitbringen. Übrigens werden euch auf Basis eurer Erfahrungsstufe passende Inhalte auf der Startseite angezeigt, die euch am ehesten weiterhelfen.

Related Posts

Ein Bild vom oben beschriebenen Entwickler-Level könnt ihr euch hier machen:

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Dreams.