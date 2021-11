PSN Store Sale: Fast 900 PS4- und PS5-Spiele im Angebot

"Assassin's Creed Valhalla" ist mal wieder in den Deals vertreten.

So langsam dürften die Begriffe Sales, Angebote, Deals und Rabatte beim einen oder anderen Kunden nur noch ein müdes Gähnen hervorbringen. Doch nach den unzähligen Aktionen der vergangenen Tage und Wochen ließ es sich Sony nicht nehmen, die diesjährigen Black Friday- und Cyber Monday-Spektakel noch einmal mit Preisnachlässen im PlayStation Store zu feiern. Fast 900 Produkte wurden temporär im Preis gesenkt.

Um ein paar Beispiele zu nennen: Die „Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition“ bekommt ihr im Zuge des Sales für 29,99 statt der sonst üblichen 119,99 Euro, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht. Aber ihr kennt es ja bereits. Jenseits des PlayStation Stores werden die unverbindlichen Preisempfehlungen der Publisher in der Regel nicht verlangt. So bekommt ihr die Ultimate Edition des Shooters bei Amazon auch jenseits eines Sales für unter 40 Euro.

Assassin’s Creed Valhalla, Spider-Man und mehr

Ebenfalls im Angebot ist die „Hot Wheels Unleashed – Collectors Edition“. Hier könnt ihr für 48,99 statt 69,99 Euro zuschlagen. Der Preis von „The Medium“ wurde einige Tage lang von 49,99 auf 37,49 Euro gesenkt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Titel für diesen Preis im PSN zu haben ist. Auch „Judgment“ ist ein regelmäßiger Gast in den Sales. Diesmal sind es 23,99 statt 39,99 Euro.

Falls ihr an derinteressiert seid, könnt ihr für 44,99 statt 89,99 Euro zuschlagen. Dafür bekommt ihr bei Amazon schon die. Dasist (mal wieder) für 16,49 statt 32,99 Euro im Angebot.könnt ihr für 19,99 statt 49,99 Euro kaufen. PS Plus-User zahlen sogar nur 14,99 Euro.

Ein weiteres Spiel des Sales ist „The Walking Dead Onslaught“. Hier sind es 14,99 statt 29,99 Euro. Im Fall von „Dead By Daylight“ werden 14,99 statt 29,99 Euro verlangt. Der bisherige Bestpreis im PSN lag (abgesehen von der PS Plus-Aufnahme) bei 11,99 Euro. „Predator: Hunting Grounds“ schlägt mit 19,99 statt 39,99 Euro zu Buche. PS Plus-User zahlen 15,99 Euro.

Ebenfalls im PSN-Sale vertreten sind Spiele wie „Bayonetta“ für 9,99 statt 24,99 Euro, „Dreams“ für 15,99 statt 39,99 Euro und „Vanquish“ für 9,99 statt 24,99 Euro. „Marvel’s Spider-Man“ könnt ihr für 19,99 statt 39,99 Euro obendrauf packen.

Übersicht und PS Plus-Angebot

Das war längst nicht alles. Die komplette Übersicht über alle im Sale vertretenen Spiele findet ihr direkt im PlayStation Store unter der Bezeichnung „Jahresendangebote“.

Und nicht vergessen: PS Plus ist nur noch heute deutlich im Preis reduziert. Falls ihr auf neue Spiele wartet: Die PS Plus-Games für Dezember 2021 werden am kommenden Mittwoch angekündigt und am darauffolgenden Dienstag freigeschaltet – sofern Sony bei der gewohnten Planung bleibt.

