God of War Ragnarök: Achtes Making-of geht auf die Entstehung der Zwischensequenzen ein

Auch nach dem Release von „God of War: Ragnarök“ Anfang des vergangenen Monats versorgen uns die Entwickler der Sony Santa Monica Studios weiter mit Making-ofs zum gefeierten Action-Titel.

Ab sofort steht das mittlerweile achte Behind-the-Scenes-Video bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Entstehung der Zwischensequenzen, mit denen euch die Geschichte des neuen Abenteuers von Kratos und Atreus erzählt wird. In dem etwas mehr als zehn Minuten langen Special gehen die kreativen Köpfe von Sony Santa Monica auf ausgewählte Zwischensequenzen ein und verdeutlichen euch, wie diese entstanden.

Allerdings herrscht Spoiler-Gefahr. Daher wird empfohlen, das Making-of-Video erst dann anzuschauen, wenn ihr „God of War: Ragnarök“ bereits abgeschlossen habt.

Foto-Modus steht ab sofort zur Verfügung

In dieser Woche veröffentlichten die Sony Santa Monica Studios ein umfangreiches neues Update zu „God of War: Ragnarök“, mit dem sich die Entwickler unter anderem der Performance sowie den Ladezeiten auf der PlayStation 4 annahmen. Darüber hinaus hielt der kurz vor dem Release angekündigte Foto-Modus Einzug, der sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 zur Verfügung steht.

Der Foto-Modus von „God of War: Ragnarök“ orientiert sich an seinem Pendant aus dem 2018 veröffentlichten „God of War“ und bietet euch die Möglichkeit, Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anzufertigen. Anschließend könnt ihr die Bilder bearbeiten, indem ihr auf verschiedene Filter und kreative Features zurückgreift. Weitere Details zum frisch veröffentlichten Foto-Modus von „God of War: Ragnarök“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und feierte einen ungemein erfolgreichen Launch. Innerhalb der ersten Woche wurden 5,1 Millionen Einheiten des Action-Titels verkauft – ein neuer Rekord für First-Party-Veröffentlichungen auf den PlayStation-Konsolen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren