Hellblade 2: Könnte für PS5 erscheinen, aber es gibt eine größere Sorge

Die neue Strategie von Microsoft wirft Fragen auf: Welche Spiele werden künftig für externe Plattformen veröffentlicht? Welchen weiteren Stellenwert hat der Xbox Game Pass, vor allem unter Berücksichtigung von Umsatz-Schwergewichten wie “Call of Duty”? Und wie sicher sind die kleineren Studios von Microsoft?

Über diese Fragen wird seit zwei Tagen ausgiebig diskutiert. Auslöser war die neuste Studioschließung, bei der es selbst Tango Gameworks traf. Dessen Spiel “Hi-Fi Rush” war eines der Überaschungshits des vergangenen Jahres. Verglichen mit “Call of Duty” ist es ein kleiner Fisch.

Wie erfolgreich muss Hellblade 2 werden und wie behilflich ist eine PS5-Version?

Berichten zufolge hinterlässt die Schließung von Tango Gameworks bei den anderen Xbox-Studios eine tiefe Verunsicherung. Denn es bleibt die Frage offen, welchen Erfolg ein Spiel haben muss, um die eigene Existenz zu sichern. Und haben einzelne Fehlschläge künftig drastische Maßnahmen zur Folge?

“Senua’s Saga: Hellblade 2” ist das nächste Spiel, das einem Xbox-Studio entstammt. Es erscheint am 21. Mai 2024 für Xbox-Konsolen und PC. Game-Pass-Abonnenten können ohne Zusatzkosten zugreifen.

Tom Warren von The Verge berichtet darüber, dass bei Microsoft auch eine PS5-Version von “Hellblade 2” in Betracht gezogen wurde. Eine entsprechende Ankündigung gibt es nicht. Aber hinsichtlich der neuen Multiplattform-Ausrichtung der Redmonder wäre sie keine große Überraschung.

Viel wichtiger ist aber: “Sollte das jemals passieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, ob selbst das als Erfolg gewertet werden würde“, schreibt Warren. “Die Xbox-Mitarbeiter machen sich jetzt auf das Kommende gefasst. Denn es scheint unwahrscheinlich, dass wir das Letzte von Microsofts Entlassungen und Kürzungen im Spielebereich gesehen haben.”

Tatsächlich berichteten wir am Vormittag, dass weitere Schließungen drohen:

Unter den Mitarbeitern werde laut Warren “geflüstert”, dass vor allem Xbox-Game-Studios als Nächstes von Kürzungen betroffen sein werden. Und auch das spät gestartete Marketing stimmt nicht gerade zuversichtlich:

Relevanz der Xbox-Hardware schwindet

Mit Activision Blizzard und Bethesda an Bord ist Microsoft einer der größten Multiplattform-Publisher und zeitweise sogar das Unternehmen mit den meisten aktiven Spielern auf PS5 und Xbox Series X/S. Die eigenen Konsolen haben einen sinkenden Anteil.

Im vergangenen Monat gab Microsoft bekannt, dass der Umsatz mit Xbox-Hardware im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent gesunken ist. Dies sei auf das “geringere Volumen der verkauften Konsolen” zurückzuführen. Ein vergleichbarer Rückgang wurde schon im Vorjahr gemeldet. Und im neuen Geschäftsjahr rechnet Microsoft mit einer fortlaufenden Tendenz.

Verkaufszahlen meldet Microsoft seit Jahren nicht und verwies stets auf andere Kenngrößen. Der jüngste Geschäftsbericht macht aber deutlich, dass der gesamte Spieleumsatz der Redmonder ohne Übernahme von Activision Blizzard im vergangenen Quartal gesunken wäre. Zusammen mit dem Publisher ergab sich hingegen ein Zuwachs der Gaming-Einnahmen um 51 Prozent.

An dieser Stelle setzt eine Einschätzung von VGC ein. So schreibt Julian Benson: „Das Problem, mit dem Microsoft konfrontiert ist – und das hat es ganz allein verursacht – ist, dass es jetzt eine Reihe von Studios besitzt, die an Spielen arbeiten, die im Vergleich zu den Titeln von Activision-Blizzard in Bezug auf das Umsatzwachstum kaum einen Unterschied machen.“

Hierbei lohnt ein Blick auf einen Finanzbericht des Vorjahres. Darin schreibt Microsoft: „Der Gaming-Umsatz stieg um 36 Millionen US-Dollar oder 1 Prozent aufgrund des Wachstums bei Xbox-Inhalten und -Diensten, was teilweise durch einen Rückgang bei Xbox-Hardware ausgeglichen wurde. Der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten stieg um 5 Prozent aufgrund des Wachstums bei Inhalten von Drittanbietern und dem Xbox Game Pass.“

Mit dem neusten Umsatzwachstum um 51 Prozent wird klar: “Nachdem die Übernahme von Activision-Blizzard am 13. Oktober letzten Jahres abgeschlossen war, wurde Xbox zu einem grundlegend anderen und größeren Unternehmen, das in einer anderen Größenordnung arbeitet als zuvor”, so Benson weiter.

Die Aktionäre müssen zufriedengestellt werden

Um die Interessen der Aktionäre zu erfüllen, ist es für Microsoft unerlässlich, weiterhin zu expandieren. Ein stagnierender Umsatz wird als Misserfolg betrachtet und wirkt sich negativ auf den Aktienkurs aus.

Auch der Gaming-Chef Phil Spencer äußerte sich in einem kürzlich geführten Interview ähnlich: „Was mich am meisten beunruhigt, ist das mangelnde Wachstum der Branche“, so Spencer in einem Gespräch mit Polygon. Er blicke auf eine Branche, die im nächsten Jahr in Bezug auf Spieler und Umsätze voraussichtlich kleiner sein wird. Dem gegenüber stehen “eine Menge börsennotierter Unternehmen”, die ihren Investoren Wachstum zeigen müssen.

“Die Seite des Unternehmens, die unter die Lupe genommen wird, ist die Kostenseite. Denn wenn man die Einnahmen nicht steigern kann, wird die Kostenseite zu einer Herausforderung”, so Spencer weiter.

Was bedeutet das nun für “Senua’s Saga: Hellblade 2”? Hier lohnt ein Blick auf eine Aussage von Microsofts Aaron Greenberg. Vor der Übernahme von Activision Blizzard erklärte er auf Twitter/X: “Hi-Fi Rush war für uns und unsere Spieler ein Durchbruch in allen wichtigen Bereichen und Erwartungen. Wir könnten nicht zufriedener sein mit dem, was das Team von Tango Gameworks mit dieser überraschenden Veröffentlichung abgeliefert hat.“

Das Studio wurde in dieser Woche von Microsoft geschlossen.

