Rise of the Ronin: PS5-Titel seit sieben Jahren in der Entwicklung

Rise of the Ronin:

"Rise of the Ronin" befindet sich offenbar seit rund sieben Jahren in der Entwicklung, wie sich der neusten Ausgabe der Famitsu entnehmen lässt. Auch wurde ein Gerücht zu "Ninja Gaiden" und "Dead or Alive" ins rechte Licht gerückt.

Koei Tecmo hat in der neusten Ausgabe des Famitsu-Magazins bestätigt, dass sich „Rise of the Ronin“ seit rund sieben Jahren in der Entwicklung befindet, womit dieses Spiel durchaus als ambitioniert betrachtet werden kann.

Der exklusive PS5-Titel ist eine Zusammenarbeit zwischen dem „Nioh“-Entwickler Team Ninja und Sonys XDev-Studio. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt, allerdings können sich Spieler auf einen Launch im Jahr 2024 einstellen.

Mit Facetten der japanischen Geschichte

Die Handlung von „Rise of the Ronin“ versetzt Spieler in das späte 19. Jahrhundert zum Ende der Edo-Zeit. In den Mittelpunkt rückt das Tokugawa-Shogunat, das sich im Krieg mit den Anti-Shogunat-Streitkräften befindet.

In dieser Spielwelt werden Spieler in die Rolle eines Ronin schlüpfen, eines Kämpfers ohne festen Meister. Dabei gilt es, eigene Entscheidungen zu treffen und sich mit zahlreichen Charakteren zu arrangieren, die jeweils eigene Ziele und Motivationen haben.

Spieler werden bei den Kämpfen Waffen wie Katanas, Schusswaffen und einen Enterhaken nutzen. Letztendlich möchte Team Ninja die Geschichte Japans mit all ihren Facetten, auch den dunklen und unangenehmen, würdig darstellen.

In einem später veröffentlichten Interview beschrieb Team Ninja „Rise of the Ronin“ als den nächsten großen Schritt innerhalb des Unternehmens. In diesem Sinne soll ein überzeugendes Action-RPG in einer offenen Welt erschaffen werden.

Koei Tecmo räumt Gerücht beiseite

An anderer Stelle wird im Famitsu-Artikel erwähnt, dass Berichte über die Pläne von Team Ninja, die „Dead or Alive“- und „Ninja Gaiden“-Franchise neu zu starten, auf „Fehlinformationen“ beruhen.

Fumihiko Yasuda von Koei Tecmo sagte dazu: „Ich habe nur gesagt, dass ich diese beiden Serien sehr schätze. Zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nichts Genaueres über sie sagen, aber wenn die Zeit gekommen ist, möchte ich der Erste sein, der darüber spricht.

