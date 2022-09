Rise of the Ronin: Entwicklung wird vom PlayStation-Studio XDEV unterstützt

In der vergangenen Woche kündigten die "Nioh"-Macher von Team Ninja mit "Rise of the Ronin" ein exklusives Rollenspiel für die PlayStation 5 an. Wie nun bestätigt wurde, wird die Entwicklung durch das PlayStation-Studio XDEV unterstützt.

Auch die „Nioh“-Macher von Team Ninja nutzten die Tokyo Game Show 2022 in der vergangenen Woche, um ein neues Projekt vorzustellen. Wie das japanische Studio bekannt gab, wird derzeit nicht nur an „Wo-Long: Fallen Dynasty“ gearbeitet.

Darüber hinaus entsteht bei Team Ninja das Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“, das sich exklusiv für die PlayStation 5 in Arbeit befindet. Wie heute bestätigt wurde, dürfen sich die Entwickler von Team Ninja bei den Arbeiten an dem ambitionierten Projekt über schlagkräftige Unterstützung freuen.

Die Rede ist vom britischen Entwicklerstudio XDEV, das in den vergangenen Jahren als Support-Studio an diversen PlayStation-Produktionen mitwirkte. Dies gab Jason Stewart, der Senior-Producer von XDEV, via Twitter bekannt.

Ein knackiges Abenteuer in der Edo-Zeit

„Rise of the Ronin“ verfrachtet euch in das Ende der Edo-Ära des 19. Jahrhunderts. Ihr schlüpft in die Rolle eines Ronin, die keine Meister haben und daher ihre eigenen Entscheidungen treffen können. In der Spielwelt des knackigen Action-Rollenspiel trefft ihr laut Entwicklerangaben auf eine Vielzahl von Charakteren, die alle ihre ganz eigenen Ziele verfolgen.

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler „alle Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie im Laufe der Jahre erworben haben, nutzen. Sie möchten die Dinge wirklich auf die nächste Ebene bringen, indem sie versuchten, die kritischste Revolution in der Geschichte Japans gründlich darzustellen, einschließlich der dunkelsten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken werden.“

„Rise of the Ronin“ erscheint 2024.

Privileged to work on an exciting title as #RiseOfTheRonin with Yasuda-san of @TeamNINJAStudio @giwamasa and our @Sony_XDEV JP team. Only right to visit the Meiji Jingu Shrine. Birth of the Charter Oath in Five Articles and end of Feudal Shogunate Japan https://t.co/5l6vtomZVl pic.twitter.com/GPX1V4ZUzn — Jason Stewart (@JasonStewart74) September 19, 2022

