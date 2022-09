Rise of the Ronin: Team Ninja stellt PS5-exklusives Action-RPG vor

Rise of the Ronin:

Mit "Rise of the Ronin" stellten die Entwickler von Team Ninja im Zuge der gestrigen "State of Play" ein neues Action-Rollenspiel vor, das exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Der Release des Titels erfolgt 2024.

Wie die japanischen Entwickler von Team Ninja im Zuge der „State of Play“ am gestrigen Dienstag Abend bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell nicht nur an „Wo Long: Fallen Dynasty“.

Darüber hinaus befindet sich mit „Rise of the Ronin“ ein weiteres Action-Rollenspiel in Arbeit. Doch während es sich bei „Wo Long: Fallen Dynasty“ um einen klassischen Multiplattform-Titel handelt, wird das frisch angekündigte Action-Rollenspiel exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Laut den Entwicklern von Team Ninja nahm das Projekt vor etwa sieben Jahren seinen Anfang und existierte zunächst nur in Form von losen Ideen, die nach und nach konkreter wurden.

Die Geschichte von „Rise of the Ronin“ setzt im späten 19. Jahrhundert zum Ende der Edo-Zeit ein und dreht sich um das Tokugawa-Shogunat, das sich im Krieg mit den Anti-Shogunat-Streitkräften befindet.

Ein vielseitiges Waffenarsenal

Die Spielwelt wird laut offiziellen Angaben von despotischen Herrschern und Krankheiten heimgesucht. Ihr schlüpft in die Rolle eines Ronin, die keine Meister haben und daher ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Weiter heißt es, dass ihr auf eine Vielzahl von Charakteren treffen werdet, die ihre ganz eigenen Ziele und Motivationen verfolgen. Nun liegt es an euch, zu entscheiden, ob ihr ihnen vertraut oder nicht.

Euer Waffenarsenal setzt sich sowohl aus scharfen Katanas als auch Schusswaffen und einem Enterhaken zusammen. Eigenen Angaben zufolge möchten die Macher von Team Ninja „alle Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie im Laufe der Jahre erworben haben, nutzen. Sie möchten die Dinge wirklich auf die nächste Ebene bringen, indem sie versuchten, die kritischste Revolution in der Geschichte Japans gründlich darzustellen, einschließlich der dunkelsten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken werden.“

„Rise of the Ronin“ erscheint 2024.

