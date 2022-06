Wo Long – Fallen Dynasty: „Nioh“-Entwickler schicken euch im nächsten Jahr nach China

Mit "Wo Ling: Fallen Dynasty" befindet sich ein neues Actionspiel bei Team Ninja in Entwicklung. Nachdem sie in "Nioh" Japan besuchten, reisen die Entwickler dieses Mal nach China.

Am gestrigen Abend hatten Koei Tecmo und Team NINJA („Nioh“, „Dead or Alive“, „Ninja Gaiden“) den Xbox & Bethesda Showcase genutzt, um ein neues Actionspiel namens „Wo Long: Fallen Dynasty“ zu enthüllen. Das Abenteuer soll Anfang 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht werden, wobei es vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Die Han-Dynastie in der Dark Fantasy

In „Wo Long: Fallen Dynasty“ erlebt man die Geschichte eines namenlosen Soldaten, der in einer Dark Fantasy-Version der späten Han-Dynastie in den drei Königreichen um sein Überleben kämpft. Die Länder wurden nämlich von einer Dämonenplage heimgesucht, sodass man sich überaus tödlichen Kreaturen und feindlichen Soldaten stellen muss. Dabei vertraut man den eigenen Schwertkünsten und Martial Arts-Fähigkeiten, um auch wahre Macht zu erwecken, die einem innewohnt.

Man kann blitzschnell zwischen offensiven und defensiven Manövern wechseln und die Gegner mit einer Reihe intensiver Angriffe übermannen. Allerdings wird man auch Präzision unter Beweis stellen müssen, wenn man tatsächlich siegreich aus den Kämpfen hervorgehen möchte.

Im Übrigen zeigen sich Fumihiko Yasuda, der Produzent hinter den „Nioh“-Spielen, sowie Masaaki Yamagiwa, der Produzent hinter „Bloodborne“, für „Wo Long: Fallen Dynasty“ verantwortlich. Somit kann man sich einmal mehr auf ein beinhartes Abenteuer einstellen, das in diesem Fall auch die chinesische Kultur und Geschichte behandeln wird.

Ein erster Trailer und einige Bilder gewähren uns bereits einen Blick auf „Wo Long: Fallen Dynasty“:

