Green Hell 2: Status-Update zum Sequel und Verkaufszahl zum ersten Survival-Ausflug

Fans des Survival-Spiels „Green Hell“ haben dieser Tage gleich einen doppelten Grund zur Freude. Das zuständige Entwicklerstudio Creepy Jar hat nämlich nicht nur einen neuen Höhepunkt für den Titel verkündet, sondern sich gleichzeitig zur Zukunft des Franchise geäußert.

Wie erfolgreich ist Green Hell?

„Green Hell“ feierte im August 2018 sein Debüt auf dem PC. Damals fiel der Startschuss für die Early-Access-Phase, die Release-Version folgte fast genau ein Jahr später. 2021 erschien das Survival-Spiel unter anderem auch für die PS4 und erfreute sich auf allen Plattformen großer Beliebtheit. Das beweist nicht zuletzt die jüngste Meldung des polnischen Entwicklers Creepy Jar.

Wie das Team nun verkündet hat, konnte „Green Hell“ vor Kurzem einen ebenso unglaublichen wie wichtigen Meilenstein erreichen: Bis zum heutigen Tag verkaufte sich das Survival-Spiel plattformübergreifend mehr als fünf Millionen Mal. Das ist ein beachtliches Ergebnis und unterstreicht einmal mehr den großen Erfolg. Das ist nicht nur für sich gesehen eine freudige Nachricht, sondern hat auch eine für die Fans sehr positive Konsequenz.

Wird es ein Green Hell 2 geben?

Im selben Atemzug mit der Verkündung des Meilensteins bestätigte Creepy Jar, dass die Arbeiten an „Green Hell 2“ bereits begonnen haben. Ersten Angaben zufolge sei das Team derzeit damit beschäftigt, die generelle Ausrichtung des Survival-Nachfolgers festzulegen. Demnach liegen allem Anschein nach die ersten Konzepte für das neue Spiel vor, die nun einer weiteren Ausarbeitung harren.

Weitere Details sind bisher allerdings nicht bekannt. Das ist nicht verwunderlich, immerhin befindet sich „Green Hell 2“ noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. So gibt es weder Informationen zur grundlegenden Story noch zu möglichen Gameplay-Neuerungen. Auch ein Release-Termin steht derzeit nicht fest. Bis das Survival-Spiel erscheint, dürften sicherlich noch einige Jahre vergehen, vor 2026 dürfte wohl nicht damit zu rechnen sein. Eine PS5-Version vom ersten „Green Hell“ befindet sich ebenfalls in der Entwicklung.

Wie waren eure Erfahrungen mit dem ersten „Green Hell“? Wart ihr ebenfalls begeistert von dem Survival-Abenteuer und freut euch nun auf einen Nachfolger? Schreibt es gerne in die Kommentare!

