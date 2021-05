Green Hell: Survival-Abenteuer kommt auf die Konsolen – Termin & neuer Trailer

Die Konsolen-Version von "Green Hell" soll über einen langen Zeitraum unterstützt werden.

Nachdem die Dschungel-Survival-Simulation „Green Hell“ ursprünglich schon im vergangenen Jahr den Weg auf die Konsolen finden sollte, verzögerte sich der Release in der Vergangenheit immer wieder.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Creepy Jar heute verkündeten, ist jedoch keine weitere Verschiebung mehr zu befürchten. Stattdessen wird „Green Hell“ ab dem 9. Juni 2021 für die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich sein. Angepasste und technisch optimierte Umsetzungen für die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 folgen laut Entwicklerangaben zu einem späteren Zeitpunkt.

Entwickler planen eine langfristige Unterstützung

Wie es im Rahmen der heutigen Ankündigung weiter heißt, soll die Konsolen-Version von „Green Hell“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Passend zur Enthüllung des Releasetermins für die Konsolen wurde ein neuer Trailer zu „Green Hell“ zur Verfügung gestellt, der euch in den tödlichen Urwald entführt und Eindrücke aus der grünen Hölle liefert.

„Green Hell“ versteht sich laut Entwicklerangaben als eine Open-World-Survival-Simulation, in der es euch in den Regenwald am Amazonas verschlägt, in dem ihr auf euch alleine gestellt seid und zahlreichen Gefahren und Hindernissen trotzen müsst, um am Leben zu bleiben.

„Auf dieser Reise erhältst du keine Hilfe von der Außenwelt. Lerne selbst, zu überleben. Deine beiden Hände sind das Einzige, was dir anfangs zur Verfügung steht, um Unterstände zu errichten, Werkzeuge herzustellen und Waffen zu bauen, um jagen und dich verteidigen zu können“, heißt es weiter.

