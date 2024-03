Terminator Survivors: Open-World-Survival-Titel mit einem ersten Trailer vorgestellt

Mit "Terminator: Survivors" stellte Nacon einen Open-World-Survival-Titel in der Welt von "Terminator" vor. Hierbei haben wir es mit dem Projekt von Nacon Mailand zu tun, dass der Publisher im Sommer 2022 ankündigte.

Bereits im Sommer 2022 wies der Publisher Nacon darauf hin, dass die hauseigene Niederlassung im italienischen Mailand an einem Survival-Projekt im „Terminator“-Universum arbeitet.

Im Rahmen der Nacon Direct in dieser Woche spendierte Nacon dem Titel einen Namen und gab bekannt, dass das Survival-Projekt unter dem Namen „Terminator: Survivors“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen wird. Versprochen wird zum einen eine komplexe Geschichte, in der sowohl bekannte Gesichter der Reihe zurückkehren als auch komplett neue Charaktere eingeführt werden.

Die Handlung setzt laut Nacon im Jahr 2009 nach dem Angriff von Skynet, allerdings noch vor der Gründung der Widerstandsgruppe rund um John Connor ein. Wie nicht anders zu erwarten war, handelt es sich bei den Maschinen um die größte Gefahr, die in der Welt von „Terminator: Survivors“ auf euch lauert.

Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass sich die Menschheit geschlossen gegen ihren Untergang stemmt. Ganz im Gegenteil.

Wertvolle Ressourcen & Konflikte unter Überlebenden

Wahlweise zu Fuß oder mittels Fahrzeugen erkunden wir die Spielwelt von „Terminator: Survivors“ und begeben uns auf die Suche nach wertvollen beziehungsweise überlebenswichtigen Ressourcen. Dabei sehen wir uns nicht nur mit den Angriffen der Maschinen konfrontiert. Auch andere Überlebende kämpfen um die Ressourcen, woraus sich immer wieder Konflikte mit anderen Menschen ergeben.

In der offenen Welt von „Terminator: Survivors“ schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle der Überlebenden und können selbst entscheiden, ob sie gegen andere Überlebende kämpfen oder sich mit diesen zusammenschließen möchten, um sich den Gefahren in der Spielwelt gemeinsam zu stellen.

Laut Nacon spielen die unterschiedlichen Ressourcen sowohl für den eigenen Charakter als auch beim Bau und Ausbau unserer Basis eine entscheidende Rolle. Wie umfangreich die Crafting-Mechaniken im Endeffekt ausfallen, verriet Nacon leider nicht.

„Terminator: Survivors“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Laut der gestrigen Ankündigung startet das Open-World-Survival-Abenteuer am 24. Oktober 2024 auf dem PC in den Early-Access. Die Veröffentlichung der Vollversion beziehungsweise der Konsolen-Umsetzungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Im Zuge der gestrigen Ankündigung stellte Nacon einen CG-Trailer bereit, der uns einen ersten Eindruck von der Atmosphäre des Survival-Titels vermitteln soll. Hinzukommt ein Video, das sich mit der Entstehung der Spielwelt beschäftigt.

