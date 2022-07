Terminator Survival Project: Survival-Spiel im Terminator-Universum angekündigt

Nacon Studio Milan arbeitet derzeit an einem Survival-Titel im „Terminator“-Universum. Einen Namen hat das Projekt bis jetzt anscheinend noch nicht.

Am vergangenen Abend hielt der Publisher Nacon seine Nacon Connect 2022 ab. Bei dem Livestream wurden ab 19 Uhr deutscher Zeit einige neue Projekte der verschiedenen Studios angekündigt. Unverhofft gab es auch einen kleinen Teaser zu einem kommenden „Terminator“-Spiel zu sehen. Dass das neue Studio Nacon Studio Milan an einem neuen Game in dem Science-Fiction-Universum arbeiten, wurde bereits im vergangenen Mai gemunkelt.

Erstes Survival-Spiel im „Terminator“-Universum

Mit Informationen hielt sich der Publisher Nacon bei der Vorstellung des Projekts jedoch recht bedeckt. Zwei Screenshots wurden bereits im Mai veröffentlicht. Bei dem Nacon-Connect-Stream folgte ein kurzer Teaser.

„Wie auf der Nacon Connect bekannt gegeben wurde, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass unser nächstes großes Projekt in der Welt von Terminator, einer der beliebtesten und ikonischsten Filmreihen der Welt, spielen wird“, heißt es auf der offiziellen Webseite des Publishers. „Das Spiel ist in einer offenen postapokalyptischen Welt angesiedelt und bietet eine neue Geschichte, die auf den Ereignissen der offiziellen Filme aufbaut. Sie spielen eine Gruppe von Überlebenden der nuklearen Apokalypse, die in der Zeit zwischen Judgment Day und der Gründung des Widerstands von John Connor ums Überleben kämpfen.“

Damit spielt das neue „Terminator“-Projekt vor den Ereignissen des 2019 veröffentlichten First-Person-Shooters „Terminator: Resistance“. Von den Entwicklern des Titels, Teyon, wurde bei der Nacon Connect 2022 übrigens ebenfalls ein neues Spiel vorgestellt: „RoboCop: Rogue City“ soll bereits im Juni 2023 erscheinen.

Related Posts

Weitere Details zum „Terminator Survival Project“ von Nacon Studio Milan, wie etwa der Name des Games, sind indes noch nicht bekannt. Nacon kündigte an, dass das Spiel „in ferner Zukunft“ für PC und nicht näher bezeichnete Konsolen erscheinen soll.

Quelle: Nacon, Polygon, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Nacon, Terminator Survival Project.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren