Terminator: Offenbar neues Projekt bei Nacon Mailand in Arbeit

Nachdem Nacon in den vergangenen Jahren verschiedene Entwicklerstudios wie Eko Software, Kylotonn Racing oder die Rollenspiel-Experten von Spiders übernahm, kündigte der Publisher nun die Gründung einer neuen Niederlassung an.

Diese wird im italienischen Mailand beheimatet sein und laut offiziellen Angaben erfahrene Branchen-Veteranen beschäftigen, die an hochwertigen Videospielerfahrungen arbeiten werden. „Angetrieben von Prinzipien, die Exzellenz auf Unternehmensebene und ein äußerst lohnendes professionelles Umfeld gewährleisten, verfügt Nacons Studio in Mailand über modernste Technologie und ein Team von Veteranen, die alle Erfahrung, Fähigkeiten und Leidenschaft in ihre Arbeit einbringen“, so die offizielle Mitteilung.

Artworks deuten auf einen Terminator-Titel hin

Woran Nacons frisch gegründetes Studio im italienischen Mailand arbeitet, wurde bisher nicht verraten. Allerdings könnten zwei Artworks, die auf der offiziellen Website des neuen Studios zu finden sind, den entscheidenden Hinweis geliefert haben. Auf einer der Konzeptgrafiken ist nämlich der „Alamo Sport Shop“ zu sehen, was darauf hindeuten dürfte, dass bei Nacon Mailand ein neues „Terminator“-Videospiel entsteht.

Beim „Alamo Sport Shop“ handelt es sich um ein Geschäft, in dem sich der T-800 seine Waffen beschaffte, nachdem er im Jahr 1984 angekommen ist. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Nacon noch aussteht, sollten die Gerüchte um den neuen „Terminator“-Titel vorerst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Das letzte „Terminator“-Spiel in Form von „Terminator Resistance“ wurde im Jahr 2019 von Teyon und Reef Entertainment veröffentlicht. Während Fans der Franchise die düstere und authentische Atmosphäre des Endzeit-Shooters lobten, sorgten verschiedene Schwächen im technischen wie spielerischen Bereich dafür, dass „Terminator Resistance“ bei den Kritikern gnadenlos durchfiel.

