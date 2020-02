Nacon: BigBen vereint alle Abteilungen unter einem Namen

Vielen Gamern ist Bigben durchaus ein Begriff: Das Unternehmen ist unter dem Namen Bigben Interactive als Publisher aktiv, während unter dem Namen Nacon Controller und weiteres Zubehör angeboten wird.

Nach einer Umstrukturierung des Unternehmens soll der Name Bigben Interactive als Publisher in diesem Jahr von der Bildfläche verschwinden. Sowohl das Publishing-Geschäft als auch Geschäft mit Gaming-Zubehör soll in Zukunft unter dem Namen Nacon vereint werden, teilten die Verantwortlichen von Bigben mit. In der Meldung heißt es:

„Wir haben unsere Aktivitäten im Bereich Spiele und Zubehör in einem Unternehmen und unter einer Marke, Nacon, zusammengefasst; ein einziges Unternehmen, um unsere Anstrengungen im Dienste eines einzigen Ziels zu bündeln, nämlich die Spieler besser zu verstehen und zufriedenzustellen.

Wir sind alle verschieden, wir lieben verschiedene Genres, Spiele und Universen, die unsere Träume und unsere Leidenschaften sind. Aber wir wollen alle dasselbe, das bestmögliche Spielerlebnis! Um diese Erfahrung zu verbessern, werden nun alle unsere Teams unter dem gleichen Banner zusammenarbeiten.“

Wenn ihr demnächst also Nacon als Publisher für diverse Spiele seht, dann müsst ihr euch nicht wundern. Es handelt sich lediglich um eine Umbenennung von Bigben Interactive nach einer Zusammenlegung zweiter Geschäftsbereiche der Bigben Gruppe. Weitere Auswirkungen für kommende Spiele sind derzeit nicht abzusehen.

Der Namenswechsel ist zuletzt unter anderem beispielsweise bei dem Rennspiel „TT Isle of Man 2“ oder der Tennis-Simulation „AO Tennis 2“ bereits aufgefallen. Darüber hinaus gibt es weiterhin Zubehör wie beispielsweise den Nacon Revolution Pro Controller 3 von dem Anbieter.

Our community will now be bigger than ever, are you ready in making more friends?

Starting today, we are #NACON! pic.twitter.com/2INzoNodAC

— Nacon (@Nacon) February 11, 2020