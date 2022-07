RoboCop Rogue City: Release-Zeitraum eingegrenzt und neuer Trailer

„RoboCop: Rogue City“ wird im Juni 2023 erscheinen, wie der Publisher Nacon und der Entwickler Teyon bekanntgaben. Zudem wurde im Zuge der Nacon Connect 2022 ein Trailer veröffentlicht, der einige Einblicke in den Titel gewährt. Anschauen könnt ihr ihn euch weiter unten im Youtube-Stream.

Geboten werden im Video reichlich Schießereien. Zudem macht das Gezeigte den Eindruck, dass die Spieler keine AAA-Produktion erwarten sollten. Zur Preisgestaltung wurden noch keine Angaben gemacht.

Schießt für die Gerechtigkeit

In „RoboCop Rogue City“ sollt ihr zum Cop-Helden werden, der teils Mensch, teils Maschine ist. In dieser Rolle werdet ihr versuchen, in den „gefährlichen, von Verbrechen geplagten Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit“ zu sorgen.

Letztendlich muss sich RoboCop mit Banküberfällen, Geiselnahmen und Bandengewalt auseinandersetzen. Versprochen wird eine neue Originalgeschichte, die etwa zur gleichen Zeit wie „RoboCop“ aus dem Jahr 1987 spielt. Auch Peter Weller kehrt zurück. Genauer gesagt übernimmt er die Sprachausgabe für das Spiel.

„Wir freuen uns sehr, mit MGM zusammenzuarbeiten, um eine neue Vision einer beliebten Franchise anzubieten, die vor über 30 Jahren entwickelt wurde“, so Alain Falc, CEO von Nacon, im Rahmen der ursprünglichen Ankündigung im vergangenen Jahr. „Dieses Spiel passt perfekt zu unserem Ziel, einem möglichst breiten Publikum unterschiedliche Spielerlebnisse zu bieten.“

„RoboCop: Rogue City“ wird im Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Switch und PC (via Steam und Epic Games Store) auf den Markt gebracht. Teyon zeichnete sich zuvor für andere von den 80er-Jahren inspirierte Action-Helden-Spiele wie „Terminator: Resistance“ und „Rambo: The Video Game“ verantwortlich. Beide kamen auf eher ernüchternde Metacritic-Scores.

