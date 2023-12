Rise of the Ronin: Vorbestellungen gestartet – Deluxe Edition und Boni

Rise of the Ronin:

Für "Rise of the Ronin" geht es in die heiße Phase. Wenige Monate vor dem Launch des PS5-Exklusivspiels wurden die Vorbestellungen gestartet. Hier warten Boni auf frühe Käufer.

Während der Launch von "Rise of the Ronin" noch bis März 2024 auf sich warten lässt, sind Vorbestellungen ab sofort möglich.

Sony Interactive Entertainment und der Entwickler Team Ninja haben den Vorverkauf von “Rise of the Ronin” gestartet. Angeboten wird der Titel in zwei Editions, darunter die Standardversion und eine erweitere Deluxe-Ausgabe.

Während “Rise of the Ronin” in der Standardversion mit 79,99 Euro zu Buche schlägt, können Spieler mit einem Aufpreis von zehn Euro über das Deluxe-Paket einige Zusatzinhalte entgegennehmen. In beiden Fällen wird die Vorbestellung belohnt.

Vorbestellerbonus und Inhalt der Deluxe Edition

Die Deluxe Edition von “Rise of the Ronin” bringt unter anderem eine zusätzliche Rüstung, ein digitales Artbook und den Soundtrack mit. Nachfolgend sind die Inhalte aufgelistet.

Deluxe Edition in der Übersicht:

Exemplar des Spiels

Iga Ninjas Stab

Toyokuni-Doppelschwerter

Bando-Krieger-Rüstungsset

Formelle japanische Kleidung (Set)

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Vorbestellt werden kann die Deluxe Edition von “Rise of the Ronin” direkt im PlayStation Store, wo ebenfalls die Standardversion auf die Vorbestellung wartet.

Wahlweise landet “Rise of the Ronin” als Disk-Version frühzeitig im Vorbestellerkorb, beispielsweise beim Versandriesen Amazon. Auch dort werden für die Standardfassung 79,99 Euro fällig.

Frühe Käufer bekommen im PlayStation Store als auch bei teilnehmenden Handelspartnern Boni überreicht. Im Fall des neusten Samuraispiels ist unter anderem ein Vorabzugang zu mehreren Kampstilen dabei.

Das sind die Vorbesteller-Boni:

Vorabzugang zu vier Kampfstilen, darunter: Hayabusa-ryu für das Katana Hayabusa-ryu für die Naginata Nioh-ryu für das Katana Aisu Kage-ryu für das Katana

Vorabzugang zu Iga Ninjas Katana

Vorabzugang zu Iga Ninjas Rüstungsset

Launch erfolgt im März 2024

Die Geschichte von „Rise of the Ronin“ spielt im späten 19. Jahrhundert während des Endes der Edo-Zeit. Der Fokus liegt auf dem Tokugawa-Shogunat, das sich in einem Konflikt mit den Anti-Shogunat-Streitkräften befindet.

In dieser Welt werden Spieler die Möglichkeit haben, in die Haut eines Ronin zu schlüpfen – ein Krieger ohne festen Herrn. Im Spielverlauf stehen sie vor herausfordernde Entscheidungen und müssen sich mit einer Vielzahl von Charakteren auseinandersetzen.

Der Termin von “Rise of the Ronin” steht seit der Vergabe der jüngsten Game Awards fest. So startet der Titel am 22. März 2024 exklusiv auf der PS5. Den neusten Trailer zum Samurai-Titel könnt ihr euch hier anschauen.

