Rise of the Ronin: Preview liefert Details zu Setting, Schwierigkeitsgrad, Story und mehr

In einem ausführlichen Preview lieferte uns die GameInformer diverse interessante Details zu "Rise of the Ronin". Wir haben die wichtigsten Informationen zum nächsten großen Projekt von Team Ninja für euch zusammengefasst.

Zu den potenziellen Exklusiv-Hits, mit denen Besitzer einer PS5 im nächsten Jahr versorgt werden, gehört „Rise of the Ronin“. Das Action-Rollenspiel entsteht bei den „Nioh“-Machern von Team Ninja und bekam in der aktuellen Ausgabe der GameInformer ein ausführliches Preview spendiert.

In diesem sind diverse neue Details zu finden, die sich unter anderem um den Protagonisten drehen. Hierbei haben wir es mit einem Krieger zu tun, der sich anheuern lässt und für Geld auch schmutzige Aufträge annimmt, einem sogenannten Ronin. Im Gegensatz zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ wird es in „Rise of the Ronin“ nicht möglich sein, in einem umfangreichen Charakter-Editor einen eigenen Helden zu erschaffen.

Stattdessen übernehmen wir im neuesten Titel von Team Ninja die Kontrolle über einen vorgegebenen Protagonisten. Dieser wird laut dem Preview der GameInformer allerdings mit einer „ausgefeilten Hintergrundgeschichte“ versehen.

Weiter heißt es, dass wir in „Rise of the Ronin“ eine authentisch nachgebildete Version des alten Japans erkunden – darunter Yokohama, Kyoto oder Edo (Tokio) mit ihren ländlichen Gebieten zwischen den jeweiligen Städten.

Ein historisches Drama mit echten Persönlichkeiten

Bezüglich der Geschichte von „Rise of the Ronin“ führt die GameInformer aus, dass diese deutlich bodenständiger ausfällt als ihre Pendants aus der „Nioh“-Reihe oder „Wo Long: Fallen Dynasty“. So wartet ein historisches Drama, in dem wir auf echte Persönlichkeiten wie Sakamoto Ryōma und Yoshida Shōin treffen.

Erstmals in der Geschichte von Team Ninja wird euch die Geschichte die Möglichkeit bieten, mit eigenen Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten in den Dialogen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen. Je nach Vorgehensweise bekommt ihr beim Abschluss der Kampagne ein anderes Ende zu Gesicht.

Ebenfalls enthalten sind Missionen, in denen ihr Aufträge für bestimmte Charaktere abschließt und so eure Beziehung zu ihnen verbessert. Bezüglich des Kampfsystems ergänzte die GameInformer, dass ihr hier auf unterschiedliche Waffen zurückgreift. Unter diesen befinden sich Katanas, Stangenwaffen oder Gewehre. Hinzukommen Fähigkeiten wie Paraden oder die Möglichkeit, das eigene Katana mit Feuer zu überziehen, um zusätzlichen Schaden anzurichten.

Ein geschickter Umgang mit euren Waffen und Fähigkeiten ist laut dem Preview auch vonnöten. Der Schwierigkeitsgrad von „Rise of the Ronin“ wird sich nämlich an den bisherigen Spielen von Team Ninja orientieren und dementsprechend einige Herausforderungen parat halten.

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024 exklusiv für die PS5.

