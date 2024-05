PS5-Charts im PSN: Sony muss sich im April hinter Microsoft einordnen

Die neusten Charts aus dem PlayStation-Store sind da. Sie basieren auf den Verkäufen im vergangenen April und zeigen an der Spitze einen Neueinsteiger, der die Piratenflaggen hissen lässt.

Das Ende April 2024 für PS5 veröffentlichte “Sea of Thieves” (PLAY3.DE-Test) konnte im Launch-Monat den Spitzenplatz der PS5-Charts übernehmen. Damit ist ein Microsoft-Spiel der erfolgreichste Titel auf der Konsole von Sony. Diese Situation werden wir noch häufiger erleben, denn das nächste “Call of Duty” steht bereits in den Startlöchern.

Es ist anzumerken, dass der Durchmarsch von “Sea of Thieves“ bis an die Spitze der PSN-Charts nur für die europäische Rangliste gilt. In den USA und Kanada reichte es “nur” für Rang 3.

Platz 2 ging in Europa an “GTA 5”, das sich somit vor “Helldivers 2” setzen konnte. Für “Stellar Blade” blieb im Release-Monat der vierte Rang. Auch hier kommt es in den USA und Kanada zu Abweichungen, wie die folgende Übersicht verrät. Die vollständige Top 20 könnt ihr auf dem PlayStation-Blog einsehen.

US/Kanada EU Helldivers 2 Sea of Thieves Stellar Blade Grand Theft Auto 5 Sea of Thieves Helldivers 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 Stellar Blade MLB The Show 24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 EA Sports FC 24 NBA 2K24 TopSpin 2K25 WWE 2K24 Grounded Grounded It Takes Two Dragon’s Dogma 2 Fallout 4

Diese Spiele waren auf der PS4 am erfolgreichsten

Während “Sea of Thieves“ die europäischen PS5-Charts dominieren konnte, ist Microsoft auch an der Spitze der PS4-Charts vertreten. Sowohl in Europa als auch in den USA und Kanada landete “Fallout 4” dank Serien-Hype und Next-Gen-Update auf dem ersten Platz. Das war längst nicht alles: Auch “Minecraft” und “Fallout 76” mischen an vorderster Front mit.

Nachfolgend die Top 10 der erfolgreichsten PS4-Spiele im PlayStation-Store. Die Gesamtübersicht gibt es auf dem oben verlinkten PlayStation-Blog.

US/Kanada EU Fallout 4 Fallout 4 Red Dead Redemption 2 Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 Fallout 76 Need for Speed Heat Need for Speed Heat Kingdom Come Deliverance Batman: Arkham Knight Need for Speed Payback Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 Need for Speed Payback Burnout Paradise Remastered Grand Theft Auto 5 A Way Out NBA 2K24 Fallout 76

PlayStation VR2 und Free-to-Play

Rund um PlayStation VR2 wurde es in den vergangenen Monaten eher ruhig. Doch welche Games stehen bei Inhabern des Headsets hoch im Kurs? Hier sind sich Spieler in Europa, Kanada und den USA nahezu einig. Auf den ersten Plätzen kommt es kaum zu Abweichungen, wobei die “Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition” übergreifend dominiert. Die Charts für das Vorgänger-Headset hält Sony auf dem PlayStation-Blog parat.

US/Kanada EU Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Beat Saber Beat Saber Among Us VR Arizona Sunshine 2 Arizona Sunshine 2 Among Us VR Pavlov Pavlov Synapse Horizon Call of the Mountain Swordsman VR Job Simulator Crossfire: Sierra Squad Swordsman VR Job Simulator Creed: Rise to Glory – Championship Edition Horizon Call of the Mountain Synapse

Kommen wir zu den erfolgreichsten Free-to-Play-Spielen, bei denen Microsoft dank Activision-Kauf ebenfalls vertreten ist. “Call of Duty: Warzone” mischt vorn mit, musste sich aber in Europa hinter “Fortnite” und “Roblox” einordnen.

US/Kanada EU Call of Duty: Warzone Fortnite Fortnite Roblox Roblox Call of Duty: Warzone Apex Legends Rocket League Fall Guys Fall Guys Rocket League Apex Legends Overwatch 2 Deceit 2 The Sims 4 eFootball 2024 Deceit 2 The Sims 4 eFootball 2024 Overwatch 2

