Rise of the Ronin: PS5-Preload und Download-Größe vor Release enthüllt

Rise of the Ronin:

Kurz vor dem Launch von "Rise of the Ronin" steht offenbar fest, wie viele GB Spieler auf die SSD der PS5 laden müssen. Ein Preload gewährt die benötigte Vorlaufzeit.

“Rise of the Ronin” gehört im März zu den größten Veröffentlichungen und groß ist auch der Download ansich. Darauf verweist der Twitter/X-Account PlayStation Game Size, der regelmäßig das PSN durchsucht und entsprechende Hinweise entdeckt.

Update: Der Preload von „Rise of the Ronin“ wurde inzwischen gestartet. Aufgrund der Download-Größe von nahezu 100 GB ist es durchaus sinnvoll, davon Gebrauch zu machen.

An die gigantische Downloadgröße von “Final Fantasy 7 Rebirth“ kommt “Rise of the Ronin” zwar nicht heran. Allerdings kratzt der Titel von Team Ninja an der 100 GB-Marke. Außerdem steht fest, wann der Preload gestartet werden kann.

Rise of the Ronin – Preload und Download

Laut PlayStation Game Size bringt es “Rise of the Ronin” auf eine Download-Größe von rund 96 GB. Regional bedingt kann es zu Unterschieden kommen. Gleiches gilt für eine mögliche Änderung der Version durch einen weiteren integrierten Patch.

Downloadgröße: 96,343 GB

Version: 1.001.001

Die knapp 100 GB müssen von Käufern der digitalen Fassung auf die PS5 gebracht werden, was abhängig von der Datenleitung mehr oder weniger Stunden in Anspruch nehmen kann. Damit Spieler am Launch-Tag rechtzeitig loslegen dürfen, bieten Sony und Team Ninja einen Preload an, der laut PlayStation Game Size ab dem 15. März 2024 zur Verfügung steht. Um Mitternacht geht es los.

Der finale Release von “Rise of the Ronin“ erfolgt wiederum am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Früher oder später dürfte der Titel allerdings auf dem PC landen – wie in Kürze offenbar ein anderes bisher exklusives Spiel:

Weitere Informationen, darunter die Schwierigkeitsgrade, die Geschichte und Gameplay-Details könnt ihr unserem “Rise of the Ronin”-Special entnehmen. In den vergangenen Tagen wurden ebenfalls einige Videos veröffentlicht, die sich den Waffen sowie Kombos und Kampfstilen annahmen.

Der Koop-Multiplayer, der Charakter-Editor und die Schwierigkeitsgrade waren Bestandteil einer FAQ, die kürzlich von Sony veröffentlicht wurde:

Falls ihr euch für die historischen Schauplätze von “Rise of the Ronin” interessiert, werdet ihr in dieser Meldung fündig. Oder ihr startet unvorbereitet in das kommende Abenteuer. Der Team-Ninja-Titel erscheint wie oben erwähnt am 22. März 2024 exklusiv für die PS5. Bei Media Markt bekommt ihr den Titel momentan für 69,99 Euro*.

