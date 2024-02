Rise of the Ronin: Koop-Multiplayer, Charakter-Editor und Schwierigkeitsgrade – FAQ mit Details

Rise of the Ronin:

Der Launch von "Rise of the Ronin" nähert sich mit großen Schritten. Erwarten können Spieler ein großangelegtes und auf das historische Japan ausgerichtetes Kampf-Adventure, das mit einer Multiplayer-Integration, drei Schwierigkeitsgraden und einem Charakter-Editor punkten soll.

Sony und Team Ninja haben im Rahmen einer FAQ ergänzende Informationen zum kommenden Action-Adventure “Rise of the Ronin” verraten. Nicht alle Themen sind gänzlich neu, beinhalten allerdings zusätzliche Informationen.

Das gilt für die drei Schwierigkeitsgrade ebenso wie für die Multiplayer-Integration, die ein Koop-Erlebnis ermöglicht. Ebenfalls wurde der Charakter-Creator näher beschrieben.

Details zu Multiplayer, Charakter-Creator und mehr

Die mehr oder weniger neuen Informationen zu “Rise of the Ronin” haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Gibt es in Rise of the Ronin einen Charakter-Editor? Ja, es ist möglich, das Erscheinungsbild des Charakters nach Belieben anzupassen. Zu den individualisierbaren Merkmalen gehören unter anderem das Gesicht, die Körperstruktur, die Haare und auch die Stimme. Gleichzeitig verfügt der Protagonist aber auch über eine detaillierte Hintergrundgeschichte. Gibt es einen Online-Multiplayer in Rise of the Ronin? Die Existenz einer solchen Spielvariante ist kein Geheimnis. Allerdings gingen Sony und Team Ninja noch einmal näher ins Detail. So haben Spieler die Möglichkeit, sich online mit bis zu drei anderen Spielern zu verbünden, um gemeinsam die Missionen der Hauptgeschichte kooperativ zu erleben. Beachtet werden muss, dass für das Online-Spielen eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft notwendig ist. Ebenfalls sollten Spieler keine PvP-Kämpfe erwarten. Welche Schwierigkeitsgrade gibt es in Rise of the Ronin? Das Action-Adventure von Team Ninja verfügt über die drei Schwierigkeitsgrade leicht, normal und schwer. Im Spiel heißen sie Morgengrauen, Abenddämmerung und Zwielicht. Spieler können jederzeit zwischen ihnen wählen. Durch die Auswahl des Schwierigkeitsgrades „Morgengrauen“ werden weitere Optionen freigeschaltet, wie zum Beispiel eine erhöhte Gesundheitsregeneration durch Medizin und eine Reduzierung des Ki-Verlusts durch Angriffe. Ist Rise of the Ronin PS5-exklusiv oder ist eine PS4-Version geplant? “Rise of the Ronin” wird exklusiv für die PS5 erscheinen. Eine PS4-Version sollten Spieler nicht erwarten. Nicht von Sony erwähnt, aber denkbar, ist eine spätere PC-Fassung.

Zudem sorgte Sony noch einmal für die Bestätigung, dass “Rise of the Ronin” eine Open-World-Erfahrung darstellt. Spieler erkunden darin die historische japanische Epoche des späten 19. Jahrhunderts, geprägt von Konflikten und Veränderungen.

“Rise of the Ronin” kommt am 22. März 2024 exklusiv für PS5 auf den Markt. Informationen zu den Editions und Vorbestellmöglichkeiten sind hier zusammengefasst.

