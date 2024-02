Rise of the Ronin: Reiten, kämpfen, fliegen und entdecken – Spielwelt vorgestellt

Rise of the Ronin:

Sony und Team Ninja bereiten Spieler mit einem neuen Video zu "Rise of the Ronin" auf die Ankunft des PS5-Titels vor. In den Mittelpunkt rückt die Welt samt der darin möglichen Aktivitäten.

“Rise of the Ronin” kommt am 22. März 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Der Titel schickt Spieler in die japanische Bakumatsu-Epoche, dessen Schauplätze Anfang Februar anhand einiger Bilder vorgestellt wurden.

Video entführt in die Welt von Rise of the Ronin

Sony ließ in der Rolle des Publishers einen Trailer folgen, der sich der Welt von “Rise of the Ronin” annimmt und Zuschauer anhand von Spielszenen an verschiedene Orte führt, die sie nach der Veröffentlichung des PS5-Titels selbst erkunden dürfen.

Der nachfolgend eingebettete Trailer hebt verschiedene Elemente der Spielwelt hervor, darunter das Durchqueren der Landschaft, das Erleben des auf der Bakumatsu-Ära basierenden Japans und die Freiheit, sich die Spielwelt umfangreich anzuschauen und sie zu erkunden. Doch nicht alle Bereiche sind einfach zu erklimmen.

Während der Reise geht es nicht immer friedlich zur Sache, wie der Trailer zu “Rise of the Ronin” ebenfalls unter Beweis stellt. Denn auch Kämpfe sind ein Teil der fast drei Minuten langen Szenen. Gleiches gilt für die Flugelemente des Spiels.

Reiten, kämpfen, fliegen: In der Welt von “Rise of the Ronin” können Spieler viel erleben und entdecken. Der neuste Trailer liefert umfangreiche Einblicke.

Schnellreisepunkte beschleunigen das Durchqueren der Spielwelt

Erst kürzlich hoben die Entwickler von Team Ninja die Möglichkeit hervor, sich zügiger durch die Spielwelt von “Rise of the Ronin” zu bewegen. Behilflich sind Schnellreisepunkte oder Hidden-Sword-Banner. Sie geben Spielern die Möglichkeit, sofort von einem freigeschalteten Banner zu einem anderen zu reisen.

Doch auch zu Fuß, auf dem Rücken eines Pferdes oder in der Luft dürfte das neuste Werk von Team Ninja eine kurzweilige Erfahrung werden.

Eine umfangreiche Zusammenfassung dessen, was Spieler im kommenden Exklusivspiel erwartet, halten wir im nachfolgenden Artikel bereit:

“Rise of the Ronin” kommt am 22. März 2024 exklusiv für PS5 auf den Markt. Vorbestellungen sind seit einiger Zeit möglich und werden weiterhin angenommen

