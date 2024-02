Rise of the Ronin: Historische Schauplätze und Reisemöglichkeiten vorgestellt

Rise of the Ronin:

"Rise of the Ronin" lässt Spieler historische Orte bereisen und erkunden. Wie sie in das Spiel gebracht wurden und welche Möglichkeiten es zur Fortbewegung gibt, sind Thema eines umfangreichen Blogeintrags und eines neuen Videos mit Spielszenen.

“Rise of the Ronin” gehört zu den nächsten großen Exklusivveröffentlichungen von Sony Interactive Entertainment. Vorbereitet wird der Launch mit einer neuen Videoserie, in der die Macher über die Produktion des Titels sprechen und Einblicke in die Spielwelt gewähren.

Im ersten „Behind The Scenes“-Video dieser Art konzentriert sich der Entwickler Team Ninja auf den historischen Hintergrund und verrät unter anderem, wie der japanische Schauplatz des 18. Jahrhunderts für “Rise of the Ronin“ nachmodelliert wurde.

Die Handlung findet in der Bakumatsu-Epoche statt und widmet sich einer Ära des großen Wandels, der durch die Ankunft der Schwarzen Schiffe eingeleitet wurde. Los geht es in Yokohama, bevor Edo (das heutige Tokio) und schließlich Kyoto besucht werden.

Einige Beispiele für die Schauplätze, die Spieler in „Rise of the Ronin“ aufsuchen werden.

Die drei Großstädte sind jeweils als offene Welt gebaut, in der die inhomogene Mischung aus neu eingeführter westlicher Kultur und traditioneller japanischer Schönheit mit der Grafiktechnologie der neuen Generation dargestellt wird, heißt es auf dem PlayStation Blog.

So bewegt ihr euch in Rise of the Ronin fort

Neben den Städten und weiteren Schauplätzen ist auch die Fortbewegung in “Rise of the Ronin” ein zentrales Thema des Blogeintrags. Spieler bewegen sich zu Fuß durch die Spielwelt, schwimmen durch Flüsse sowie Ozeane und bewegen sich mit einem Enterseil vertikal fort. Auch Pferde und Fluggeräte stehen zur Verfügung:

Auf dem japanischen Schauplatz bewegen sich Spieler auf vielfältige Weise fort.

Ebenso gibt es in der gesamten Welt Schnellreisepunkte oder Hidden-Sword-Banner, die es Spielern in “Rise of the Ronin” ermöglichen, sofort von einem freigeschalteten Banner zu einem anderen zu reisen.

Durch den Einsatz von Bannern können nicht nur Verbrauchsgegenstände aufgefüllt, sondern auch Gruppenmitglieder und Ausrüstung während einer Mission aktualisiert werden. Außerdem dienen sie als Einstieg in das Online-Gameplay.

Äußerst umfangreiche Erklärungen zu den genannten Spielinhalten und zu weiteren Besonderheiten von “Rise of the Ronin” finden sich auf dem PlayStation Blog.

Mehr Meldungen zu Rise of the Ronin:

“Rise of the Ronin” kommt am 22. März 2024 exklusiv für PS5 auf den Markt. Vorbestellungen sind seit einiger Zeit möglich. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte „Behind the Scenes“-Video eingebettet:

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren