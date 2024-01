Rise of the Ronin: PS5-Avatare verfügbar und Details zu den Fraktionen

Rise of the Ronin:

Team Ninja und Sony haben den Webseiten-Eintrag von Rise of the Ronin aktualisiert. Mehrere Infos zu den Fraktionen sind dadurch nun verfügbar.

Drei wichtige politische Gruppierungen gibt es im Japan des späten 18. Jahrhunderts. Alle davon ringen in dieser turbulenten Zeit um Macht. Lernt sie hier kennen:

Anti-Shogunat-Kräfte: Sind bestrebt, die kaiserliche Autorität wiederherzustellen.

Sind bestrebt, die kaiserliche Autorität wiederherzustellen. Pro-Shogunat-Kräfte: Verteidigen die zentralisierte Herrschaft und wollen somit die bestehende politische Ordnung aufrechterhalten.

Verteidigen die zentralisierte Herrschaft und wollen somit die bestehende politische Ordnung aufrechterhalten. Westliche Kräfte: US-amerikanische und europäische Mächte, die die Offenheit für den Außenhandel und den Wandel vorantreiben wollen.

6 Avatare zu diesen Charakteren zum Download bereit

Naosuke II und Taka Murayama zählen zu den Pro-Shogunat-Kräften. Ersterer ist als oberster Minister des Shogunats und Clan-Lord von Hikone. Die zweite Person ist wiederum wegen ihres melancholisches Aussehens bekannt.

Unter den Anti-Shogunat-Kräften tummelt sich Ryoma Sakamoto. Er ist nicht nur ein Meister einer Schwertkampfschule, sondern auch ein starker Schütze mit seiner Pistole des Westens. Ein weiteres Mitglied ist Kogoro Katsura, ein feudaler Gefolgsmann.

Bei den westlichen Kräften ist unter anderem Matthew Perry tätig. Das ist ein Kommandant der US-Marine. Vor jeder anderen westlichen Macht will er die Öffnung Japans erzwingen. Auch der britische Diplomat Rutherford Alcock hat daran Interesse. Er verfolgt die Aufgabe, den Wert der Integration von Japan in die Weltwirtschaft zu bewerten.

Zu diesen sechs Charakteren ist jetzt jeweils ein Avatar für euren PSN-Account verfügbar. Meldet euch mit eurer ID an und klickt auf dieser Webseite unter dem gewünschten Charakter „Claim your Avatar“ an.

„Rise of the Ronin“ kommt am 22. März für PlayStation 5 heraus. Die Standard Edition kostet euch 79,99 Euro. Vorbestellen könnt ihr im PS Store. Möchtet ihr die physische Version, könnt ihr diese auf Amazon bestellen.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren