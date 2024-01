Rise of the Ronin: Präsentation liefert ausführliche Eindrücke aus dem PS5-Exklusiv-Titel

Rise of the Ronin:

Wie bereits im Vorfeld des Events versprochen, lieferte uns die heutige "State of Play"-Ausgabe neue Eindrücke zu "Rise of the Ronin". Das veröffentlichte Gameplay-Material ermöglicht uns einen ausführlichen Blick auf das nächste große Projekt von Team Ninja.

Mit der heutigen „State of Play“-Ausgabe läutete Sony Interactive Entertainment für die PS5-Community endgültig das Videospieljahr 2024 ein. Wie im Vorfeld bestätigt, nutzten die PlayStation-Macher das Event, um uns diverse Highlights der kommenden Monate vorzustellen.

Darunter das ambitionierte Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“, das von den „Nioh“-Schöpfern von Team Ninja entwickelt wird. Im Rahmen der Präsentation auf der heutigen „State of Play“ ermöglichten uns die Entwickler von Team Ninja einen ausführlichen Blick auf das, was „Rise of the Ronin“ spielerisch zu bieten hat.

Dabei rücken nicht nur der Protagonist und die Spielwelt an sich in den Fokus. Gleichzeitig wird erwartungsgemäß näher auf das Kampfgeschehen eingegangen, das in dem Action-RPG eine wichtige Rolle spielen und Team Ninja-typisch sehr komplex ausfallen wird.

Aber seht doch einfach selbst. Die neuen Gameplay-Szenen haben wir nämlich wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Team Ninja setzt dieses Mal auf Zugänglichkeit

Wie die Verantwortlichen von Team Ninja kürzlich bestätigten, wird das Studio beim Schwierigkeitsgrad von „Rise of the Ronin“ neue Wege gehen. Wir erinnern uns: Egal ob „Ninja Gaiden“ oder in der „Nioh“-Reihe, in der Regel setzte das japanische Studio auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad, der vor allem bei den Bosskämpfen reichlich Geschick und Geduld voraussetzen konnte.

Natürlich wird eine solche Spielerfahrung in „Rise of the Ronin“ ebenfalls geboten. Doch auch Neulingen soll dieses Mal nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen werden. Stattdessen bietet der nächste Titel von Team Ninja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Darunter einen Modus für Anfänger.

Dieser wird es Neulingen ermöglichen, sich auf die Geschichte zu konzentrieren, während die Kämpfe keine allzu große Herausforderung darstellen. Hinzukommen ein ausgewogener Schwierigkeitsgrad sowie eine Stufe für Hardcore-Gamer, die auf der Suche nach einer spielerischen Herausforderung sind.

Mit dieser Design-Entscheidung geht es Team Ninja darum, mit „Rise of the Ronin“ eine möglichst breite Spielerschaft anzusprechen, ohne eine bestimmte Zielgruppe zu vernachlässigen: „Es ist klar, dass Team Ninja-Titel nicht so konzipiert sind, dass sie für jeden leicht zu spielen sind. Aber wir wollten diesen Titel für ein breites Spektrum von Spielern zugänglich machen.“

„Rise of the Ronin“ erscheint am 22. März 2024. Wie ein Rating aus den USA kürzlich verdeutlichte, geht es aus im neuen Werk von Team Ninja wieder recht blutig zur Sache.

